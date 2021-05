Deia Juanpe Ramírez dimecres que ja havien començat a estudiar l’Sporting. El canari es desfeia en elogis cap al seu màxim golejador, el serbi Djurdjevic, autor de 21 gols fins ara, però posava sobre la taula una altra de les grans virtuts de l’Sporting: la solidesa defensiva. No li manca raó a Juanpe. El conjunt asturià és el segon equip menys golejat de tota la categoria amb 25 gols en contra en 38 jornades, només superat pel líder indiscutible i ja ascendit, Espanyol, amb 23. Aquesta seguretat defensiva ha permès sumar molts punts a l’Sporting durant el curs i és, sens dubte, una de les claus de l’èxit del conjunt de David Gallego.

Hom diu que la dinàmica de l’Sporting no és bona aquest tram final de temporada. Pel que fa a punts potser sí que han ensopegat una ratxa dolenta però també és ben veritat que a les últimes tres jornades l’equip torna a ser el que era i gràcies al triomf, patit, contra el Lugo de dilluns passat (1-0) encaren amb optimisme aquesta recta final de curs. De fet, la victòria contra els gallecs se suma a dos empats consecutius a camps complicadíssims com Saragossa i Leganés on l’Sporting va ser capaç de deixar la porteria a zero (0-0). De fet, el porter Diego Mariño ha estat capaç de mantenir invicte la seva porteria durant 19 jornades. És a dir, gairebé una volta sencera. Dels gols encaixats per l’Sporting, la majoria han arribat en accions dins l’àrea mentre que només 3 han estat en xuts des de la llarga distància.

Tot plegat afegeix més dificultat a l’empresa del Girona i encara més als més optimistes que somien intentar capgirar el goal-average particular. Els de Francisco van perdre al partit de la primera volta al Molinón (2-0) i es fa complicat pensar que puguin, no ja guanyar dilluns, sinó fer-ho per tres gols. Tot i això, en futbol s’han vist coses més estranyes.

Aquesta fortalesa defensiva del conjunt de David Gallego es veu també en els partits on sí que ha encaixat gols. En aquest sentit, només una vegada durant tota la Lliga l’Sporting ha rebut tres gols. Va ser a Las Palmas en un partit, això sí, ajustat (3-2). A més a més, només tres equips més han estat capaços de fer-los dos gols en un mateix partit. Els privilegiats han estat l’Espanyol (2-0), el Castelló (2-0), el Ponferradina (2-2) i el Mirandés (1-2). Una prova més que aquest Sporting és una roca defensiva.

El repte, doncs, serà majúscul per a un Girona que sembla haver trobat un idil·li amb les victòries i els gols en l’últim mes i mig. El conjunt gironí ha encaixat 10 gols més (45) que l’Sporting fins ara a la temporada. Això sí, els de Francisco n’han marcat 7 més (43) pels 36 dels asturians. El tècnic andalús fa dies que treballa la manera de superar la línia defensiva asturiana que formen Bogdan Milovanov al lateral dret, l’ex del Girona Saúl García a l’esquerre i el veterà Babin i Borja López a l’eix central. Durant la temporada, els laterals Guille Rosas i Pablo García i el central Marc Valiente, també han tingut protagonisme en el mur que ha aconseguit crear Gallego. Una rereguarda molt ben escudada per un altre home avesat en mil batalles com Javi Fuego. L’ex de l’Espanyol és el pilar de l’equip i qui l’aguanta defensivament des del pivot defensiu.

Mentre el Girona gaudia ahir d’una jornada de descans, el conjunt asturià va preparar el partit amb una sessió on hi van faltar els barcelonins Marc Valiente i Víctor Campuzano, descartats per lesió, així com el lateral Guille Rosas i els extrems Cumic i Aitor García, que arrosseguen problemes físics. Cap dels tres últims, tot i això, està descartat per jugar a Montilivi.