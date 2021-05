Ha arribat l’hora de treure la calculadora. De fer càlculs, sumes impossibles i trencar-se el cap. Pot dir Francisco que no mira la classificació, però de ben segur que sap què necessita el Girona per aconseguir un bitllet pel play-off d’ascens a la Primera Divisió. Aquell objectiu que semblava impossible d’atrapar no fa pas massa setmanes és ara una realitat ben tangible. Serà matemàtic si l’equip és capaç de sumar quatre dels últims sis punts que hi haurà en joc (Alcorcón i Cartagena). No cal que faci el ple de victòries. Amb una i un empat en tindrà prou, per més que els perseguidors Rayo i Sporting siguin tossuts i ho guanyin tot.

Ara mateix, la situació és la següent. El Girona és cinquè i té 67 punts. Els mateixos que el quart, un Almeria que no acaba de rutllar i que encara el tram decisiu amb un munt d’interrogants. També en té 67 el Leganés, que ocupa el tercer lloc. Per sota, l’Sporting en suma 64 després de guanyar per la mínima el Las Palmas i el Rayo, fora del play-off en setena posició, també n’acumula 64 superant ahir l’Oviedo a l’estadi de Vallecas. On més s’hi ha de fixar el conjunt de Francisco és al que li ve per darrere. L’Sporting (6è) visita un Fuenlabrada que ja està salvat i tancarà la Lliga rebent l’Almeria, en un partit que pot ser determinant. El Rayo (7è), de la seva banda, juga al camp d’un necessitat Castelló i acaba a casa amb el Lugo, que pot arribar encara amb opcions de permanència. En el suposat cas que tots dos equips facin els deures, s’enfilarien fins els 70 punts. Això suposaria que l’Almeria (4t) perdés al Molinón, però també tancaria la lliga regular amb els mateixos 70 punts si dilluns supera el Logronyès al Juegos Mediterráneos.

En aquest escenari, el que més jugaria en contra dels interessos del Girona, l’equip de Francisco no en faria prou amb només una victòria. Guanyant l’Alcorcón o el Cartagena, i perdent l’altre partit, s’arribaria també fins als 70. Hi hauria un quadruple empat que deixaria fora als de Montilivi, que tenen l’average perdut amb tots els rivals implicats. Per tant, l’equació és ben senzilla. Si amb aquests resultats, els pitjors, no n’hi ha prou amb tres punts, en caldrà fer com a mínim quatre. No serà ni necessari el sis de sis. Per tant, amb una victòria i un empat, el play-off serà una realitat. Factible, tenint en compte la inèrcia positiva de l’equip. Però ni de bon tros fàcil. L’Alcorcón encara no està salvat i arribarà necessitat a Montilivi, tot i tenir ara un coixí interessant respecte el descens, encara que no pas definitu. El Cartagena, el darrer obstacle, ja està salvat gràcies als resultats d’aquesta última setmana però això no vol dir que el matx al Cartagonova hagi de ser un passeig. Si no, només cal veure el duel d’ahir a La Rosaleda.

Aquesta és una de les múltiples possibilitats. Perquè n’hi ha més. Fins i tot, la promoció podria ser una realitat aquest proper dilluns. En faria prou el Girona superant l’Alcorcón tot esperant que Sporting o Rayo, o tots dos si cal, no guanyessin els seus partits. La diferència seria de més de tres punts quan només faltaria una jornada. Fins i tot amb un empat seria suficient, si asturians i/o madrilenys perden. En canvi, caldria esperar al desenllaç del campionat si el duel de Montilivi acaba malament pels de Francisco. Que sortirien del play-off amb una derrota al sarró combinada amb les victòries d’Sporting i Rayo, que l’empatarien a punts però el superarien a la classificació per culpa de l’average. De moment, tocarà esperar. Dies per mirar una i altra vegada la classificació i fer que la calculadora tregui fum.

Els punts creixen

Queden encara un parell de partits i el Girona ja té 67 punts. Un dels seus millors registres a la Segona Divisió. Només ho ha superat tres vegades: els 82 de la temporada 14/15, que li van servir per ser tercer; els 71 de l’exercici 12/13 amb Rubi a la banqueta; i els 70 del curs de l’històric ascens a la màxima categoria (16/17). Està, per tant, a només una victòria d’igualar aquella marca, la que el va confirmar al segon lloc, portant-lo a Primera sense haver de pagar el peatge de la promoció. Té ara a l’abast els 73 punts si guanya l’Alcorcón i el Cartagena. Seria la segon puntuació més alta a la categoria de tota la seva història. Ja ha deixat enrere els 63 punts de l’any passat, quan va ser cinquè tot i disposar del pressupost més alt i la plantilla més cara de tot el campionat.