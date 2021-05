L’entrenador del Girona va reconèixer les dificultats per sumar els tres punts tot i jugar contra deu jugadors durant 75 minuts però es mostrava «molt content» pel triomf, que acosta una mica més el Girona a l’objectiu del play-off.

«És una victòria més i molt important. A més a més, patida tot i jugar amb un de més. No hem estat fluïds perquè ells han fet la línia molt baixa i ens costava trobar espais. Els últims 15 minuts hem pogut sentenciar amb algun contracop de Sylla i Bárcenas però no hem estat encertats i hem hagut de patir fins al final. És el que té la categoria, cal patir per guanyar independentment del rival i de la seva classificació. Estem molt contents. Queden dues finals. Continuem en play-off i si tornem a guanyar continuarem tenint opcions».

«És el rècord del club i meu també. És molt difícil en futbol professional. Avui hem patit però d’altres dies hem guanyat amb solvència. Hi ha una implicació total de la gent i els que no juguen també estan entregats. Això ajuda molt. Estem molt agraïts a tothom perquè venim de passar-ho malament durant tota la temporada. Ara estem forts. Queden dues jornades i toca pensar a preparar bé la final de l’Alcorcón, com ho fem sempre. No per arribar a les set victòries consecutives sinó perquè és el pròxim i el més important».

«Fa un mes ningú ho hagués dit i hi havia equips quasi classificats. Hi haurà gent que vegi venir els de darrere que guanyen partits i vegi que pot perillar. Això a nosaltres no ens preocupa, només el nostre equip i l’Alcorcón. Tant bo poguem guanyar que faria que estiguéssim molt a prop de l’objectiu d’estar entre els 6 primer».

«És molt difícil dir-ho. Fa un mes hi havia equips amb la plaça segura i ara lluitarem tots. Si guanyem l’Alcorcón veuria un 70% d’opcions de ser-hi, però ens caldrà treballar-ho i patir-ho molt, perquè és un rival que lluita per la permanència i s’hi juga molt».

«La jugada de l’expulsió amb Stuani no l’he vista. M’ha enxampat mirant cap a un altre lloc. Si ha tret vermella directa i el VAR no l’ha rectificat és que quelcom deu haver passat. A partir d’aquí, el Màlaga ha estat un equip molt competitiu, ha anat a totes, entrant i protestant-ho tot. Feia temps que no veia un equip amb tanta intensitat i ganes de posar-nos-ho difícil Cal valorar-ho moltíssim perquè això dóna competitivitat a la Lliga Smartbank. A partir d’aquí, els desitjo el millor perquè tenen un equip fantàstic, de gent jove, amb un director esportiu fantàstic també».

«És fantàstic. Hi creiem. Durant la temporada ens ha costat. Ho fem bé, amb bons colpejos i fem el que hem de fer. Els rebots ens cauen i marquem. També en els últims 15 minuts hem tingut ocasions per fer gols en accions de transició. No es pot estar sempre tan fluit tot i jugar amb un de més».

«Hem buscat el partit des del començament. L’expulsió ha condicionat el joc perquè ells ens esperaven per sortir a la contra. Semblava que el partit podia estar controlat però no ho estava i podíe caure a l’error de precipitar-nos. Hem parlat a la mitja part que calia tenir paciència perquè el gol arribaria fent les coses bé i a partir d’aquí havíem de saber dominar. El rival era bo i ambiciós. Ningú abaixa els braços en aquesta categoria».

les imatges de la victòria del girona a la rosaleda (0-1). 1 Enric Franquesa protegeix una pilota davant la pressió de l’exmigcampista del Girona ara al Màlaga, Jozabed Sánchez. F

2 L’entrenador del Girona Francisco protesta una decisió arbitral durant el partit. F

3 El lateral brasiler Yan Couto intenta tapar un xut del migcampista local Cristian Fernández. F