El Girona ja és equip de play-off. I ja en van cinc en vuit anys. Un gol de Monchu ahir contra l’Alcorcón (1-0) va significar la setena victòria consecutiva per als de Francisco i, el més important, el bitllet per a la promoció d’ascens a Primera. Com firmava el tècnic a la prèvia, l’equip arribarà diumenge a l’última jornada de Lliga davant el Cartagena sense angoixes.

Aquesta serà la cinquena vegada que el Girona participi en un play-off en els últims 8 anys. La primera va ser contra l’Almeria la temporada 2012-13, quan amb Rubi a la banqueta l’equip va quedar eliminat a la final. Va tornar-hi dos anys després, caient golejat a les semifinals contra el Saragossa a Montilivi. Aleshores, ja hi havia Pablo Machín. El tècnic sorià va plantar el curs següent el Girona a la promoció. La temporada 2015-16 va perdre la final contra l’Osasuna. Mentre que el 2017 pujarien directe.

Després de dues temporades a l’elit, el Girona va tornar l’any passat a la categoria de plata dipositant totes les esperances en l’ascens. Arran d’un curs decebedor, Francisco va agafar l’equip a la jornada 37 i el va portar fins al play-off, perdent la final contra l’Elx. Aquest la «il·lusió» està assegurada amb un Girona sense aturador. De moment, també s’han classificat Almeria i Leganés. Rayo i Sporting decidiran l’última plaça a l’última jornada. Els asturians tenen el goal average a favor.