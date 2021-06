El Girona va tancar el tram final de la competició regular amb un imponent 32 de 39 en les últimes 13 jornades que va fer possible la classificació pels play-off d'ascens a Primera Divisió. Un cop arribats on tothom volia, hi havia el dubte, i en alguns casos temor, de veure com respondria l'equip contra un dels grans de la categoria com l'Almeria. Un equip, l'andalús, fet a cop de talonari pel seu propietari Turki Al-Sheikh i comandat des de fa menys de dos mesos per l'ex-blanc-i-vermell, Rubi. A l'hora de la veritat, al Girona ni li van tremolar les cames ni va notar la pressió. Tot al contrari, espereonats pel miler de privilegiats que van poder entrar a Montilivi, els de Francisco van fer miques un Almeria que mai va tenir capacitat de resposta. El 3-0 de dimecres fa un goig terrible per a l'afició gironina que somia veure com l'equip remata la feina demà al Juegos del Mediterráneo. En aquest sentit, repassant la trajectòria a domicili aquesta temporada, l'equip ha ofert motius per creure-hi perquè dels 21 partits jugats lluny de Montilivi, només un, el 3-0 al camp del Lugo, deixaria -després d'una pròrroga- el Girona fora de la final.

La gran reacció final va deixar el Girona en la cinquena posició definitiva a la classificació. A més a més, els de Francisco van acabar el curs com el quart millor visitant de la categoria amb 31 punts només superat pel Mallorca (37), l'Almeria (35) i l'Espanyol (34). L'equip gironí va signar 8 victòries, 7 empats i 6 derrotes lluny de Montilivi convertint-se en un visitant primer fiable i després temible. Els gironins han estat capaços de guanyar Leganés (0-1), Castelló (0-1), Espanyol (1-2), Albacete (0-2), Las Palmas (1-2), Oviedo (0-1), UD Logronyès (1-4) i Màlaga (0-1) i d’empatar a Almeria (0-0), Saragossa (2-2), Ponferrada (1-1), Miranda de Ebro (3-3), Fuenlabrada (1-1), Sabadell (2-2) i Cartagena (1-1). De fet, en tot el 2021, l'equip només ha perdut dos partits a fora: a Mallorca (1-0) i a Vallecas (2-1). La resta de derrotes de l'equip durant el curs han estat a Tenerife (2-0), Alcorcón (1-0), Gijón (1-0) i Lugo (3-0). Precisament la desfeta a l'Anxo Carro és l'únic resultat que deixaria el Girona sense final. Això sí, caldria primer anar a una pròrroga de mitja hora i llavors passaria l'Almeria perquè ha quedat més ben classificat.

Mentrestant, dels resultats com a local de l'Almeria aquesta temporada, només un li serviria per eliminar el Girona. Va ser el 3-0 aconseguit contra el Fuenlabrada al mes d'octubre. Els andalusos han sumat 31 punts al Juegos del Mediterráneo amb deu victòries, vuit empats i tres derrotes. En aquest sentit, el 0-0 de la primera volta en què els gironins van acabar amb vuit jugadors arran de les expulsions de Ramalho, Cristóforo i Monchu, serviria als de Francisco per ser a la final. L'Almeria sí que va aconseguir a la Copa del Rei un resultat que li serviria. Va ser un 5-0 contra l'Alabès en un partit que va suposar la destitució de Abelardo.