El projecte anomenat «LaLiga Impulso», que inclou l’acord amb el fons internacional CVC, va ser aprovat ahir per 38 vots a favor i només 4 en contra, els del Reial Madrid, Barcelona, Athletic Club i l’Oviedo, l’únic de tota la Segona Divisió que s’hi va negar. A través d’aquest acord, que Javier Tebas, president de LaLliga, va qualificar com a «històric i excepcional», CVC es converteix en «soci industrial» de la patronal i també dels seus clubs. Aquesta entesa hauria permès rebre fins a un màxim de 2.667,5 milions d’euros a tots els clubs que hi van votar a favor, però aquesta xifra s’acabarà reduint fins els 2.100 milions d’euros a causa de la negativa de Reial Madrid i Barcelona de sumar-s’hi. A canvi d’aquests diners, les entitats hauran de destinar el 70 per cent dels recursos que rebran en el marc d’aquest projecte a operacions vinculades al seu desenvolupament tant en infraestructures com en innovació tecnològica, podent disposar de fins a un 15% addicional per a la inscripció de jugadors i un altre 15% per a la reestructuració del seu deute financer.

«L’acord és fruit de deu mesos de treball i, pel mig de tot això, vivint la Superlliga i altres conflictes que l’han posat en perill», va dir Tebas, que va criticar «l’altre model de campionat que defensen els clubs que han votat en contra», fent referència al projecte que Reial Madrid i Barcelona tenen entre mans. «Els clubs que han votat en contra es nota que estan en clau Superlliga perquè no els interessa una Lliga potent, que segueixi avançant i en la qual els seus rivals es puguin reforçar», va confessar el president de la patronal, que va destacar el caràcter «estratègic» de l’acord «per revitalitzar la competició i que els clubs siguin cada vegada més competitius».

Crítiques de Tebas per a tots

En una extensa roda de premsa posterior a l’acord, Tebas va tenir resposta per a tothom. «La Lliga és la gestora dels drets audiovisuals dels clubs i ens hem posat d’acord amb CVC perquè creixin el valor dels drets. No estan cedint els seus drets i no és veritat quan ho diuen. Si fem cas sempre al que diuen Reial Madrid i Barcelona estem mal informats», va confessar. «CVC, dels resultats que obtinguem, es queda un percentatge. No cedeixen res. CVC no té ni un dret de res. La Lliga té mecanismes per compensar aquestes qüestions. CVC té participació en resultats de l’explotació audiovisual de la Lliga», va assenyalar. I continuava: «La Lliga segueix valent 25.000 milions d’èuros, això no ha canviat, però ara en comptes de lliurar-ne 2.700 en repartirà menys, restant el que anava destinat a Barça i Reial Madrid, pel que quedarà en uns 2.100», va matisar Tebas, que va destacar que aquesta «irrupció de diners no afavoreix el model de competició que vol fer Florentino Pérez». «El problema amb el Reial Madrid és cultural perquè pensen que els grans clubs han de jugar i manar entre ells», va prosseguir. Durant la seva compareixença, Tebas va subratllar que «CVC no ha vingut al rescat» de LaLliga, sinó que el seu objectiu és el de construir un campionat «més gran perquè només el 15 per cent del dret del que té cada club es destina al deute.

A l’Assamblea d’ahir hi van estar presents tots els clubs de Primera i Segona amb excepció del Vila-real, que el dia abans havia disputat la final de la Supercopa d’Europa davant del Chelsea a Belfast. Tot i així, va delegar el seu vot a favor. Per part de Reial Madrid hi va acudir José Ángel Sánchez i el Barcelona va estar representat per Mateu Alemany. Del Girona hi va assistir el director general Ignasi Mas-Bagà. El club de Montilivi rebrà una quantitat propera als 32 milions d’euros.