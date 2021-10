Juanpe ha viscut situacions de tots colors en les sis temporades que fa que juga al Girona, però un inici tan dolent és difícil de superar. L’equip va sumar una nova derrota ahir a l’Anxo Carro (1-0) que suposava «un pal molt dur», segons va afirmar el central canari.

«L’equip ha tingut molt d’ofici, que és el mínim que t’exigeixen per poder competir contra qualsevol rival de la categoria. Marxem fumuts i sense premi, crec que mereixíem com a mínim el punt», va dir. El Girona, incapaç de tenir contundència a l’àrea rival, va encaixar un gol d’estratègia de Manu Barreiro al minut 86. «No ens queda cap més remei que seguir treballant, valorar tot el que hem fet fins ara i treballar per aconseguir els tres punts al pròxim partit», afegia.

No ho tindran fàcil els de Míchel per capgirar la situació. I és que el pròxim rival serà l’Osca, que vindrà dissabte vinent a Montilivi (16 h). Després del descens de Primera Divisió, l’inici de temporada tampoc li està anant tant bé com esperava. Els de Nacho Ambriz se situen a mitja taula amb 10 punts -el Girona en té 8- i demà s’enfrontaran al Saragossa (21 h).

«Ho veiem tot molt ennuvolat, però hem de netejar el cap per preparar el pròxim partit i aconseguir la victòria que serà el remei a tots els mals», comentava Juanpe. Per al canari, «hi ha les bases per fer un gran any, però és evident que ara no ens surten les coses. No podem perdre la confiança perquè les coses han de sortir aviat».