Míchel Sánchez confia en l’equip, però sap que la victòria urgeix més que mai. El Girona va complicar-se encara més la vida amb una nova derrota a l’Anxo Carro (1-0). Per al tècnic, la dinàmica negativa accentua els errors en el joc i el Lugo, en canvi, va aconseguir el gol amb una jugada d’estratègia tot i tenir «poques ocasions». «Són moments difícils, però donarem la volta a la situació», va dir.

«Hi ha hagut molts duels, situacions de joc directe. No hem estat a la nostra millor versió amb la pilota, però hem treballat bé. Necessitàvem dominar millor, en l’aspecte defensiu hem estat intensos davant el joc directe que proposa el Lugo. El partit ha sigut igualat, però els petits detalls marquen. Hem tingut alguna ocasió per haver fet mal, no l’hem fet i ells han empès. De les poques que han tingut, se n’han sortit amb una jugada d’estratègia. Amb el gol se’ns ha fet costa amunt. Si no tens frescor per dominar, has de ser un equip que es buidi. Hem de netejar els caps. Aquesta situació ens fa tenir més dubtes de la qualitat que tenim i per sortir d’aquí l’hem d’afrontar amb enteresa».

«Els jugadors no dubten, però no han estat frescos en el joc ni hi ha hagut ritme. Sense aconseguir bons resultats, n’hem tingut a altres partits com davant la Ponferradina o Sporting. No tenir bons resultats fa que es vegin tantes línies de passada, que la pilota no circuli al ritme que ha d’anar... Això provoca més duels al camp. No som un equip gaire vencedor en la guerra. Encara que tots els jugadors hagin donat rendiment pel que fa a l’actitud, no han estat com voldríem amb la pilota. No hem sortit prou victoriosos dels duels».

«No estem veient la millor versió del Girona, evidentment. Volem veure-la. No tinc dubtes del nivell de la plantilla. Al contrari. Confio plenament en ella i sé que serem capaços, però hem de patir perquè la primera victòria que necessitem per agafar aire no arribarà del no-res. Serà difícil. Són moments durs i tot ho veiem de manera negativa. No tenim on agafar-nos. Però sí que hi ha aspectes positius, encara que no es vegin. Donarem la volta a la situació».

El Girona es complica la vida. Els de Míchel encaixen una nova derrota davant el Lugo (1-0). 1 Arnau perseguit per Chris Ramos ahir a l’Anxo Carro. F

2 Míchel saludant-se amb Toni Madrigal, el segon entrenador del Lugo. F

3 Terrats en una acció del partit abans de demanar el canvi per lesió. F

Albés «El Girona és candidat al play-off i l’hem incomodat»

L’entrenador del Lugo, Rubén Albés, va lloar el partit dels seus futbolistes contra el Girona. «Durant 35 minuts hem fet sentir incomodíssim al Girona, hem aconseguit transitar i treure contraatacs amb opcions molt bones. Hauria d’haver sigut el moment de marcar el gol, però ha arribat després. La organització defensiva ha estat excel·lent. Hem concedit molt poc contra un equip candidat al «play-off» per jugadors, tècnic i el que proposa. Quan el partit s’ha equilibrat, hem tret profit a l’estratègia que és una de les nostres armes», va dir. El tècnic va veure el partit des de la grada per sanció: «Des del punt de vista tàctic es veu millor, tot i que es passa malament».