El jugador del Girona FC, Arnau Martínez, ha estat convocat per jugar amb la selecció espanyola Sub-19 el minitorneig classificatori que es celebrarà del 8 al 17 de novembre a Luxemburg. Així, el blanc-i-vermell es perdrà el Tenerife-Girona i el Girona-Cartagena.

Martínez és un dels vint jugadors escollits pel seleccionador Sub-19, Santi Denia. La selecció es concentrarà el mateix 8 de novembre a la Ciutat del futbol de Las Rozas, on entrenarà a partir de les 15:30, i es desplaçaran fins a Luxemburg a partir de les 20.30h. Espanya s'enfrontarà a les seleccions de Luxemburg, Azerbaidjan i Bèlgica, dins del grup 8. Les dues millors seleccions obtindran plaça per la ronda d'elit que es disputarà aquesta primavera del 2022. Per aquesta ronda ja es troben classificades les seleccions d'Àustria, República Txeca, Dinamarca, Finlàndia, Geòrgia, Hongria, Islàndia, Itàlia, Noruega, Portugal i Ucraïna.

L'equip espanyol és l'actual campió de la categoria, en imposar-se durant la temporada 2018-19 a Portugal en la final. Les dues últimes temporades no s'ha pogut celebrar el torneig per la pandèmia, i els equips juvenils estan reprenent la competició per arribar fins al torneig final que es disputarà a Eslovàquia del 18 de juny a l'1 de juliol.