Sanitat i les comunitats han pactat la volta a les limitacions d'aforament en les competicions esportives. A partir d'ara, i fins al 31 de gener, serà d'un 75% en els estadis oberts i d'un 50% en els pavellons tancats, deixant llibertat a les autonomies per a ser més estrictes. Fins ara era del 100% en el primer cas i del 80% en el segon. En la roda de premsa posterior al Consell Interterritorial de Salut habitual dels dimecres, la ministra de Sanitat, Carolina Darias, ha subratllat l'acord amb les Autonomies per limitar al 75% l'aforament dels esdeveniments esportius en recintes oberts, i del 50% per als tancats. Això sense oblidar la resta de normes habituals com l'ús de la mascareta, la higiene de mans, la ventilació en el cas de les activitats d'interior o la distància de seguretat entre assistents. Darias també ha recomanat que el públic sigui «eminentment local» per evitar desplaçaments.