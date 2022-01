«Quan juga en Jaume? Em preguntaven. Hi havia gent que venia expressament al camp només a veure els seus partits». Tenia tan sols 13 anys, però amb una temporada al Racing Blanenc, Jaume Cuéllar -actual jugador del Lugo- va fer més de 120 de gols. «Era una exhibició cada partit», explica Andrés Franco, l’entrenador de Cuéllar a l’infantil del Racing i que revela que el mateix curs va jugar, i marcar, amb el cadet i fins i tot amb el juvenil. Aquells recitals no van passar desapercebuts pels vistaires dels grans equips que es van deixar caure pel Municipal de Can Borrell. «El volien el Barça, l’Espanyol, la Damm, després també el Vila-real», revela José Nevado, que era el segon entrenador. Cuéllar va acabar al Barça, on va coincidir amb Ansu Fati i Èric Garcia, entre altres, i al cap de dos anys va fer les maletes cap a Ferrara per jugar al planter de l’SPAL, amb qui va arribar a debutar a la Serie A amb el primer equip i es va convertir en internacional absolut amb Bolívia.

Amb 20 anys, aquesta temporada s’estrena a la Lliga amb el Lugo, amb qui ha signat fins el 2023 per tal de continuar un somni que va començar a l’estació de Maçanet de La Selva. Allà arribava dos cops per setmana des de Granollers i Franco o Nevado el recollien per dur-lo a entrenar a Blanes amb el Racing. «El cap de setmana, com que hi havia partit, es quedava a dormir a casa i llavors el tornava diumenge a Granollers», explica Franco, que, juntament amb Nevado, diumenge es retrobaran amb Cuéllar a Montilivi en motiu de la visita del Lugo a Girona.

El camí a l’elit de Cuéllar no ha estat fàcil, ni de bon tros. Va començar de molt petit a Sant Feliu de Codines on va conèixer un dels fills de Franco a l’equip del poble. La vida els va dur per camins diferents però al cap d’uns anys es van retrobar. «Un dia va veure una foto del meu fill a les xarxes i ens va contactar. Ell jugava al Ponent, un club de Granollers, i em va demanar un cop de mà. Jo entrenava el Racing Blanenc i vaig dir-li que sí, tot i que feia forces anys que li havia perdut la pista». Cuéllar va respondre la confiança del entrenador amb un comportament «espectacular». «Dormia amb un dels meus fills. La meva família li va obrir les portes de casa i ell sempre ho agrairà», diu Franco. En aquest sentit, l’extècnic de Cuéllar destaca, sobretot, la «passió pel futbol» que tenia. «Aquesta il·lusió és el que l’ha fet arribar on és. Ha estat sempre un xicot humil però les ganes i l’amor pel futbol li han servit per demostrar que podia arribar a ser professional».

Aquell any impactant al Racing Blanenc va fer que el Barça el captés pel seu planter. «Es veia que tenia condicions i que arribaria lluny» recorda l’exdefensa del Girona, Salvador Jaspe, aleshores coordinador de Racing. Malgrat el fort interès de l’Espanyol, Cuéllar va acceptar fer una prova amb el Barça i va convèncer. «Ens vam reunir amb Jord Roura i Aureli Altimira i vam signar», revela Nevado. De cop i volta, Cuéllar passava, en un any, d’anar amb tren de Granollers a Maçanet per jugar al Racing Blanenc a fer-ho al Divisió d’Honor Cadet del Barça. Nascut a Granollers però de pares d’origen bolivià, de seguida la selecció del seu país el va cridar per disputar el Sudamericà sub17. «Era una bogeria. Com que jugava al Barça sortia a tots els telenotícies de Bolívia», recorda Nevado.

L’etapa al Barça va durar dues temporades. En acabar-se, va decidir acceptar una proposta de l’SPAL de Ferrara per jugar al primavera (filial). Allà les coses també li sortirien bé. Arribaria a debutar a la Serie A (Primera Divisió) i a la Coppa amb el primer equip, convertint-se en el primer bolivià de la història que ho aconseguia. Al juny passat fins i tot va estrenar-se amb l’absoluta de Bolívia a la Copa Amèrica.

L’estiu passat, va decidir no continuar a Ferrara i acceptar l’oferta del Lugo per jugar a la Lliga. De moment, l’aposta li va bé i Cuéllar continua creixent (15 partits i un gol). Diumenge, quan acabi el partit contra a Montilivi se n’anirà directament cap a Bolívia per jugar els partits de classificació pel Mundial de la setmana que ve contra Veneçuela i Xile. Abans però, farà una abarçada ben grossa a Franco i Nevado.

Albés elogia el Girona

L’entrenador del Lugo, Rubén Albés, va parlar ahir del partit de demà a Montilivi i va reconèixer que el Girona és juntament amb el Valladolid, l’equip que està «en més bona dinàmica» de la Lliga. «El Girona m’agrada moltíssim. Ha tingut una evolució fantàstica», diu Albés que perdrà Juanpe per sanció i difícilment podrà comptar amb Canella, lesionat. Álex Pérez podria recuperar-se.

ALGUNS MOMENTS DE LA CARRERA de jaume cuéllar. 1 El jove bolivià controla una pilota durant un partit amb el Racing Blanenc. F

2 Cuéllar celebra el seu primer gol a Segona amb el Lugo contra l’Osca F

3 Després del seu primer partit amb el Barça, entre José Nevado i Andrés Franco, els seus entrenadors al Racing F