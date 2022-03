El Girona va fer un pas de gegant per consolidar-se a les posicions de play-off dissabte al vespre a Las Palmas. La victòria (1-3) al Gran Canària va anar de perles per als de Míchel, que van aprofitar les ensopegades dels rivals per obrir forat amb el setè classificat. El partit, a més a més, va deixar unes quantes bones notícies. La més destacada, sens dubte, el revifar golejador d’un Nahuel Bustos que, amb els dos gols, va ser el gran protagonista del partit. L’argentí, a més a més de provocar el penal de Lemos que Ocón Arraiz des del VAR va fer anul·lar, va enviar una pilota al pal i va tenir un parell més de bones ocasions per haver tornat de Canàries amb més gols. Una actuació lluïda del davanter cedit pel City que ja ha marcat set gols a la Lliga aquesta temporada. Bustos reconeixia al final del partit que, com a bon davanter, els gols li donen confiança però que el més important havia estat ajudar l’equip a sumar els tres punts.

En aquest sentit, a Las Palmas es va veure l’actuació més destacada fins ara d’un jugador que va aterrar a Montilivi l’estiu del 2020 amb unes expectatives altíssimes. Tot i això, en tota la temporada passada, Bustos només va marcar dos gols a la Lliga, i dos més a la Copa del Rei, en uns registres realment decebedors. L’adaptació, la pressió o el que sigui no han permès veure a Montilivi la versió del Bustos pel qual el City va pagar 6’5 milions d’euros al Talleres de Còrdova pel 65% dels seus drets. Tot i això, des del Girona, sobretot des de la propietat, s’ha insistit a fer confiança a un jugador sovint errant i inoperant però que dissabte, per fi, va ensenyar que pot ser letal. I el més important, que quan Stuani no hi sigui, o no estigui al seu millor nivell, pot ser una alternativa de garanties. En futbol, l’estat d’ànim hi fa molt i Bustos, gràcies al seu caràcter i amb els dipòsits de confiança carregats, qui sap si pot convertir-se en el davanter que tant necessitava l’equip i que no va arribar durant el darrer mercat d’hivern.

Bustos ha despertat tard però si manté el nivell ofert a Las Palmas, ho ha fet a temps. De fet, Míchel ja va recordar la setmana passada que pel que fa a minuts, l’argentí era el 12è o 13è jugadors amb més protagonisme. Els números tampoc són gens dolents. De fet, aquesta xifra de 7 gols és considerable tenint en compte que encara resten 11 partits més un hipotètic play-off per ampliar-la. En aquest sentit, Bustos és dos gols del seu sostre golejador que va aconseguir el curs 2019-20 amb Talleres (10 gols en 21 partits). El de Las Palmas va ser el segon doblet de gols que fa Bustos amb el Girona. L’altre l’havia fet a la Copa del Rei la temporada passada al camp de la Gimnástica Segoviana. L’argentí n’havia aconseguit un parell més al seu país contra Belgrano i Racing de Avellaneda vestint la samarreta de Talleres.

En aquest sentit, els 7 gols marcats fins ara per Bustos sumats als 16 que duu Stuani, situen el Girona com un dels equips que té la parella més golejadora de la categoria (23 dianes). De fet, només l’Eibar (16 Stoichkov i 7 Corpas i Expósito) supera els registres del Girona pel que fa als dos millors golejadors de la seva plantilla. La resta de clubs de la categoria no igualen els 23 gols que han fet Stuani i Bustos. El Cartagena es queda a un (22) amb els 15 de Rubén Castro i els 7 de Dauda, mentre que l’Almeria i l’Oviedo en sumen 21 (15 Sadiq i 6 Ramazani) i (21 entre Borja Bastón i Obeng). El Valladolid (19 entre Weissman i Sergio León), el Tenerife (18 entre Elady i Enric Gallego) són les altres parelles més golejadores de tota la Lliga Smartbank.

Iván Martín, l’altra nota positiva

Una altra de les bones notícies que va deixar la victòria a Las Palmas van ser els minuts d’Iván Martín. El basc va ser un dels revulsius que Míchel va fer entrar a la mitja part i va oferir una versió inèdita fins ara en els pocs minuts (89 repartits en 4 partits) que ha tingut amb la samarreta blanc-i-vermella. Ràpid, elèctric, descarat i victoriós en els uns contra uns, l’extrem va ser un corcó per a la dreta per a Sergi Cardona. Fos en espais reduïts o bé en profunditat, el jugador cedit pel Vila-real va demostrar que pot ser un element important per a Míchel Sánchez en aquest tram final de temporada. Cal recordar que l’entrenador madrileny va assenyalar-lo públicament en conferència de premsa fa uns dies quan va dir que no el veia del tot bé als entrenaments i que per això no tenia minuts. La pua ha fet efecte i dissabte a Las Palmas, Iván Martín va recordar aquell extrem que havia meravellat la temporada passada amb el Mirandés i que li va valer fer el salt a Primera Divisió amb l’Alabès.

LA NOVA VERSIÓ DE NAHUEL BUSTOS. El davanter argentí va fer dos gols i un pal a Las Palmas, on va ser un dels jugadors més destacats del Girona 1 Bustos celebra un dels seus dos gols dissabte passat al ‘estadi de Gran Canaria. F

1 El jugador cedit pel City, amb les mans al cap, es plany després d’una ocasió desaprofitada durant el partit contra l’Osca a Montilivi. F