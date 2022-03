I per fi, Nahuel Bustos somriu. Ha necessitat una temporada i mitja per atrapar la seva millor versió. Aquest curs engreixa les minses xifres de l'anterior i ja acumula set gols. Els dos últims arribaven dissabte passat a Las Palmas, on va ser titular i clau per explicar la remuntada del seu equip. Avui ha parlat pels mitjans i ha explicat que és "maco" el seu moment actual. Ara bé, s'anima a "treballar" i "tocar de peus a terra" com ha fet fins ara. També ha admès que ha passat per moments més difícils i que l'ajuda dels seus companys, treballadors del club i aficionats, ha sigut clau per mirar endavant. I no, no creu que s'hagi sigut injust amb el seu rendiment malgrat les crítiques que més d'una vegada ha hagut de llegir o sentir. "Aquestes coses ens serveixen per tirar endavant i millorar".

Com arriba l'equip al partit amb l'Eivissa?

"Estem tots molt contents. Venim de fer un bon treball al camp del Las Palmas que ens va permetre sumar els tres punts. Estem bé, però mantenint la idea d'anar partit a partit. Estem preparant cada dia la visita de l'Eivissa i de nou intentarem guanyar. Aconseguir-ho seria molt important per a nosaltres".

En què canviat?

"Ara m'està tocant fer més gols i a títol personal, així és més maco. Però res canvia, seguirem treballant, fent-ho amb molta calma i tocant de peus a terra amb l'objectiu de millorar. És l'única manera de donar el millor de mi mateix, pel bé sempre de l'equip".

Va viure moments complicats?

"Sí, hi ha hagut moments en els quals he marcat molts menys gols i també he jugat poc. Però llavors és quan he tingut el suport dels meus companys, del cos tècnic i també de tota la gent del Girona, sobretot els aficionats. M'han mostrat sempre el seu suport i això és el que m'ha permès tirar endavant. Ja passen aquestes coses a l'esport i sempre s'ha d'estar preparat".

Què li ha permès fer aquest canvi?

"L'entrenament, el dia a dia... El treball sempre dona els seus fruits. M'han ajudat molt els meus companys i totes les persones d'aquest club, que sempre m'han aportat alguna cosa. Gràcies a Déu he pogut ser titular i vinc de fer dos gols. Això sempre és important. Intentem anar tots junts i estar units".

S'ha sigut injust amb vostè?

"No, no ho crec. De fet la gent està per aquestes coses. Per criticar i per pressionar. Això als futbolistes ens serveix per fer un pas endavant i aportar més coses. Ens permet treure les situacions endavant. És veritat també que vinc del meu primer any a Europa i això sempre passa factura. Tot el que he viscut m'ha servit per seguir treballant i millorant".

Com es viu a l'ombra d'Stuani?

"S'hi viu molt bé! Tenir en Cristhian al davant em serveix per aprendre moltíssim cada dia. És una persona que t'ensenya coses que d'altres no et poden ensenyar. A més som veïns, per dir-ho d'alguna manera, perquè ell és uruguaià i jo argentí. És una persona que em dona un cop de mà i jo l'intento mirar per aprendre molt d'ell".

Serà titular el dissabte?

"Sabem que el míster sempre intenta fer el millor possible perquè l'equip vagi bé. Si em toca jugar, doncs perfecte. I si el que em toca és descansar i començar des de la banqueta, doncs també. Jo intentaré donar el meu suport des d'on sigui necessari".

Està en el seu millor moment?

"El que tinc clar és que el meu objectiu és intentar seguir aportant tot el que pugui el que resta de temporada. És molt important per a l'equip. Em serveix també per rectificar un any, el passat, que no em va anar massa bé. Seguiré treballant i sempre intentant estar tranquil. No em menjo pas el cap, per dir-ho d'alguna manera, sinó que a continuar com fins ara".