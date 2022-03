Després de veure com perdia Valery Fernández, Ibrahima Kébé i Arnau Martínez, en pocs dies de diferència, Míchel tindrà per fi una bona notícia aquesta setmana. Si no passa res d’extraordinari, Juanpe Ramírez estarà disponible per jugar aquest proper diumenge a l’estadi Juegos Mediterráneos, camp de l’Almeria. El central canari ja fa un parell de dies que s’entrena amb el grup un cop ja recuperat de la lesió a l’adductor que li ha fet perdre’s els partits contra Las Palmas (1-3) i Eivissa (5-1).

D’aquesta manera, Míchel recupera un titular indiscutible i ara disposa de prous efectius -independentment de si Terrats ha superat la Covid- per tornar a jugar diumenge amb línia de tres centrals al darrere. Contra l’Eivissa, el tècnic va formar amb línia de quatre i la cosa va anar bé perquè va sorprendre Paco Jémez. Per repetir-ho a Almeria, en principi sense Arnau Martínez, el problema seria trobar un lateral dret. L’únic que s’hi podria adaptar seria Víctor Sánchez. Per contra, si juga amb tres al darrere, Iván Martín o Gabri es podrien adaptar a la posició de carriler.