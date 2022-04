Baena, coincidint amb la presentació del MIC, ha tingut temps per rememorar el passat i també per valorar el present, perquè ha repassat l'actualitat d'un Girona que acumula cinc victòries consecutives i ja és quart en solitari. «Hem agafat molta força amb aquesta dinàmica i volem arribar al final amb les màximes opcions», ha dit tot assegurant, això sí, que és «molt difícil» atrapar l'ascens directe. Sense la mateixa «pressió» que els equips capdavanters, considera que a partir d'ara «cada jornada serà una final». Per afrontar la següent, aquest diumenge a Saragossa, està del tot recuperat de les molèsties que li han estat fent la guitza darrerament: «Tants minuts acumulats sempre fan que surti alguna cosa, però m'he pogut recuperar i estic preparat».

També a títol personal, ha reconegut que deixar Vila-real per venir cedit una temporada a Montilivi ha sigut una decisió que el fa estar «content» i «satisfet», tant a ell com al seu entorn, perquè «tots els futbolistes el que volen és jugar i a mi m'està tocant fer-ho. Vaig venir aquí per tenir minuts». I ha tingut temps, igualment, d'abordar l'ambient dins del vestidor, tenint en compte l'escena de Samu Saiz, substituït divendres contra el Màlaga abans del descans, engegant a dida a Míchel, a qui li va dir que era un pallasso. «Aquestes coses es queden per a nosaltres. A ningú li agrada que el canviïn i ell és el primer que sap que aquesta reacció no ha sigut bona. N'és conscient i sap com reconduir aquesta situació. Tampoc hi ha hagut cap problema i està controlat. Si han de parlar (Samu i Míchel) ho faran entre ells, segur».