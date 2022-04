Una de les sorpreses del partit d'avui contra la Reial Societat B ha estat l'absència d'Aleix Garcia tant de l'onze, com sobretot de la banqueta. A diferència de Santi Bueno, de qui el club ha aclarit que estava lesionat, la no presència del d'Ulldecona a la convocatòria no ha estat jusfiticada. Al final del partit, després del triomf per 2-0, Míchel ha explicat que ha estat "una decisió tècnica" arran d'una situació "de règim intern". "Així ho vaig decidir i es queda aquí", ha detallat el tècnic en conferència de premsa. Míchel, això sí, ha aclarit que la mesura és per només "un partit" i per tant per dissabte a Cartagena comptarà amb Aleix Garcia.