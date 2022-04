Una lesió muscular ha fet perdre els darrers partits a Àlex Gallar. L’extrem vallesà tampoc podrà jugar avui malgrat ja estar recuperat per culpa de la clàusula en el contracte de cessió per part del Girona que li impedeix enfrontar-se al club propietari dels seus drets. Gallar compleix el segon curs cedit al Cartagena per part del Girona, amb qui té contracte fins el 2023. Tampoc podrà jugar avui un altre ex del Girona, Antonio Luna, per lesió. Sí que hi seran, per contra, Alcalá, Cristóforo i Ortuño.