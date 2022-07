El vestidor perd pes després que el club anunciï vuit baixes

Primer de juliol, pocs dies després de l’èxtasi a Girona. Feinada als despatxos, però moviments d’entrada, encara cap ni un. En una setmana i escaig, el primer equip s’hi tornarà a posar i a Míchel li mancaran encara una bona colla d’ingredients per cuinar un bon plat. És habitual per aquestes dates, perquè de temps perquè es tanqui el mercat n’hi ha molt per davant. L’entrenador treballarà amb el que té i utilitzarà els recursos del filial. Ara bé, el vestidor ha perdut pes, i de cop, si es compara amb el de fa poques setmanes. Acabat el mes de juny i, per tant, la temporada, el club ha vist com el vincle d’una bona colla de futbolistes s’ha acabat. Contractes que s’esgoten, cessions que finalitzen. Fins a vuit noms d’una tacada. Vuit jugadors que, ara per ara, no formen part del Girona. És un adéu definitiu? No del tot, perquè algun d’ells entra en els plans del cos tècnic i de la direcció esportiva per aquesta nova temporada. Una altra cosa és que s’arribi a bon port, hi hagi entesa, i els camins es tornin a unir properament.

Un rere l’altre i en fila: Jairo Izquierdo, David Juncà, Víctor Sánchez, Álex Baena, Darío Sarmiento, Pablo Moreno, Nahuel Bustos i Pol Lozano. Els tres primers, en propietat, acabaven contracte el dia 30. Els restats, estaven tots cedits. Amb aquesta publicació a les xarxes, queda clara una cosa. Es confirma que Iván Martín, també prestat pel Vila-real durant la segona part de l’última temporada, ha renovat de manera automàtica. Serà un més de la plantilla. Així ho estipulava una clàusula del seu contracte, que deixava ben clar que l’atacant seguiria al Girona en cas d’ascens. El jugador està recuperant-se d’una lesió al peroné i no estarà a disposició fins d’aquí a unes quantes setmanes. Però la seva continuïtat està confirmada.

Repetir l’experiència

Dels vuit futbolistes citats, tots els que han acabat la seva vinculació, alguns d’ells jugaran a d’altres equips la temporada vinent. El que intentarà la direcció esportiva, en consonància amb la voluntat de Míchel Sánchez, l’entrenador, és que no tots se’n vagin de manera definitiva. Al Girona l’interessa seguir comptant amb algun d’aquests jugadors per aquest nou curs a la Primera Divisió. Dos casos són clars. Els de Pol Lozano i Álex Baena. Un i altre han ofert un molt bon rendiment aquesta última temporada i han sigut peces importants en l’ascens de l’equip a la màxima categoria. El salt a l’elit és un punt a favor que pot ajudar a acostar postures i pensar que poden repetir experiència a Montilivi, però aquí també hi tenen molt a dir els seus clubs i els propis jugadors. Lozano tard o d’hora vol triomfar a l’Espanyol i si té un lloc a la primera plantilla blanc-i-blava, encara que sigui amb menys protagonisme, el més probable és que accepti el repte i es quedi a l’RCDE Stadium amb la intenció de, tard o d’hora, triomfar-hi. Baena pertany al Vila-real i no és fàcil que tingui massa minuts amb Unai Emery, veient la competència que hi ha en atac. Ara bé, de propostes per canviar d’aires en tindrà, després del seu bon paper amb gols, assistències i actuacions determinants. L’andalús, això sí, ha quedat més que satisfet a Girona i això pot ajudar-lo a l’hora de decidir-se, si és que finalment no li queda més remei que marxar cedit de nou.

Més casos. David Juncà va fitxar ara fa un any i ho va fer amb una vinculació d’un exercici i un altre més opcional. Acabat el primer, encara no hi ha hagut entesa definitiva per estendre l’acord, pel que també entrava en el paquet dels vuit jugadors que s’acomiadaven. Ara bé, no és pas definitiu que acabi tancant la seva segona etapa a Montilivi. El de Riumors no ha sigut titular indiscutible i les lesions li han tornat a fer la guitza, però malgrat tot ha acabat jugant 28 partits (1.287 minuts) entre totes les competicions, fent dos gols. El club, el jugador i el seu agent s’han de trobar la setmana vinent per parlar de tot plegat i decidir si Juncà continua una temporada més o si, en canvi, el curs opcional no es fa efectiu. I Nahuel Bustos? No hi ha cap clàusula que digui que es repeteix la cessió en cas d’ascens, però tot depén de què porti el City cap a Girona, l’argentí hi viurà o no la seva tercera temporada.