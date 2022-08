Amb l’amabilitat que sempre el caracteritza, Àlex Granell entrava a la sala i no es va cansar de donar la mà. Salutació cap aquí, salutació cap allà. S’ha passat ja gairebé dos anys a Bolívia, després de deixar un Girona que l’ha vist disputar 233 partits oficials. A casa només hi ha vingut de nou per veure la família, per passar temps amb els amics, amb permís de les vacances, dels dies lliures. Ara hi ha tornat, però aquest cop per jugar-hi un partit amb el Bolívar. No pas un duel qualsevol. Un de ben especial. S’enfrontarà a l’equip de la seva vida i ho farà coincidint amb una nova edició del Trofeu Costa Brava (21 hores/Esport3). Aquesta vegada, a Palamós. Però això no impedirà que els pares i gent propera el segueixi, i l’animi, des de la graderia. Com a prèvia, Granell ha atès aquesta tarda als mitjans a l'hotel Carlemany. Emocions a flor de pell, un cert neguit pel que li vindrà avui i també paraules d’agraïment pel que està vivint. A més a més de valorar el seu futur.

«Tornar és molt especial. Tothom sap què significa per a mi aquest club i aquesta ciutat. Poder-me enfrontar al Girona i fer-ho amb el Bolívar, que sempre m’ha tractat molt bé. Serà especial i emotiu. A més a més ens hi juguem molt, perquè representem una gran institució i a tot el país. Intentarem competir al màxim i donar la nostra millor versió». Primera resposta. Al costat, s’ho miraven Antonio Carlos Zago, l’entrenador, i Diego Bejarano, company de vestidor. Ha continuat el migcampista: «Estic vivint moltes emocions. També nervis, perquè m’enfronto a un equip on hi he estat set temporades. Intentarem jugar bé i oferir un bon espectacle. A mesura que s’acosti les sensacions seran cada cop més intenses. També la família em veurà en directe i això farà que tot sigui més especial». Ell, que va viure l’ascens del 2017 des de la gespa, va celebrar el d’aquest any en un segon pla. Però amb la mateixa alegria. N'ha parlat: «Al Girona li servirà tota l’experiència acumulada del passat. Les alegries i també les derrotes, amb dos anys en els quals es va viure glòria i un descens. És un aprenentatge que ajudarà al club pel proper any. Estic convençut que hi ha treballadors amb moltes capacitats en aquest club. També s’està signant a gent de primer nivell amb un talent descomunal. És el moment de gaudir de la Primera Divisió, quelcom màgic i que la ciutat mereix». Ha dit que té corda per estona i, alhora, ha valorat la possibilitat, qui sap, de fer d’entrenador en uns anys. «Soc de Girona, nascut aquí, i tot el que sigui relacionat amb el futbol i el Girona m’ompliria d’orgull. Però primer s’ha d’acabar bé la meva carrera i crec que puc jugar a un alt nivell alguns anys més. Sí, em faig gran i no només penso com a futbolista. Segueixo de prop el meu entrenador i em fixo com treballa i gestiona les coses». Llavors Zago ha aixecat una cella. La resposta del brasiler, tot pausa, ha trigat ben poc a caure:« A en Granell el vull veure, primer, jugant quatre, cinc o fins i tot sis anys més. Quan el veig a ell i a la resta dels seus companys canviant-se al vestidor em venen ganes de jugar. El meu temps, però, ja ha passat i ara els toca gaudir a ells. L’important primer és la persona i després ve el món professional. El veig a l’Àlex en un futur a la banqueta. Però no sé què voldrà fer, si ser entrenador o director esportiu, o el que sigui. Al camp és molt intel·ligent i entén molt bé els partits". Un Costa Brava a Palamós Zago també ha parlat del partit de demà a la nit. «Ens el prenem molt seriosament, com ho fem sempre. Ja sigui a Bolívia o també el del dia del Boavista. Venim de remuntar un 0-3 i això ens dona molta confiança. Tothom va demostrar caràcter, ganes de guanyar el partit. Esperem signar una gran actuació contra un rival que acaba de pujar a Primera. I del Girona, del qui es declara un «aficionat» més. «Li agrada tenir la pilota. Hem vist el partit que va fer contra el Tenerife i el de fa dos dies amb el Nàpols. En sabem algunes coses i això és important. Però el més destacat és intentar jugar a futbol. Estem carregant a les nostres espatlles tot un país i un escut, pel que serà important fer un bon partit, independentment del resultat. Demostrar el nostre futbol i gaudir. Puc dir que del Girona en soc gairebé un aficionat. Allà hi ha en Delfí i en Balaguer, gent que conec i amb qui vaig coincidir fa anys».