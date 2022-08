El Manchester City farà una breu estada al PGA de Caldes

A l’Etihad, l’agenda està ben organitzada i decidida. Arriba força carregada de compromisos. El City juga aquest diumenge a la tarda, a partir de dos quarts de sis, al camp del Newcastle. Tercera jornada de la Premier League i la possibilitat de consolidar-se al capdavant de la classificació amb una nova victòria, després d’haver guanyat els dos primers partits del campionat. S’hi hauria de posar de nou el dissabte següent, quan li tocarà rebre el Crystal Palace a partir de les quatre, però la plantilla que dirigeix Pep Guardiola té abans d’altres obligacions. El dimecres, dia 24, ha de disputar un partit benèfic a l’Spotify Camp Nou i això el durà a allotjar-se a tocar de Girona.

Aprofitarà la vinculació amb el club de Montilivi per, enllestit el duel al St. James’ Park d’aquest cap de setmana, viatjar fins a terres gironines. El cos tècnic al complet i també tots els futbolistes disponibles. Fins i tot Bernardo Silva, pretès pel Barça i amb el futur del tot incert. L’expedició s’allotjarà a l’Hotel Camiral del PGA Golf Catalunya de Caldes de Malavella. S’hi estarà el dilluns i també el dimarts. No per passar-hi l’estona i fer turisme, sinó que els jugadors s’exercitaran a les instal·lacions de La Vinya. Serà dimecres quan es dirigiran cap a Barcelona perquè a partir de dos quarts de deu de la nit hi ha fixat un duel benèfic a favor de la lluita contra l’ELA, impulsat per Juan Carlos Unzué.

No hi faltarà Sergio Gómez, l’última cara nova després que ahir se’n fes oficial el seu fitxatge pels «citizens»

Sergio Gómez, oficial

Treballa ja Pep Guardiola amb l’última incorporació d’aquest estiu. Es tracta del jove Sergio Gómez, que a principis de setembre farà 22 anys. El City en va fer oficial la seva incorporació. Procedent de l’Anderlecht belga s’ha pagat una xifra propera als 11 milions d’euros. S’havia treballat amb la possibilitat de cedir-lo al Girona aquest curs, però uns dies enrere Guardiola ja va dir que, de comptar amb ell a la plantilla, no el deixaria marxar així com així. Arriba per cobrir un dèficit de laterals esquerre. Se n’ha anat Oleksandr Zinchenko i des de l’Etihad havien pentinat el mercat tot buscant algú que competís directament amb Joao Cancelo, que és dretà i juga a cama canviada. L’opció de Marc Cucurella no va fructificar perquè finalment el català va decidir anar-se’n al Chelsea.