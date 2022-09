El Girona FC ha informat aquest divendres que Cristhian Stuani pateix una arrítmia cardíaca benigna. Segons el comunicat mèdic del club, el jugador uruguaià estarà, aproximadament, un mes de baixa.

COMUNICAT MÈDIC



Cristhian Stuani: El jugador ha patit una arrítmia cardíaca benigna.



Temps de baixa aproximat: 1 mes.#GironaFC — Girona FC (@GironaFC) 2 de septiembre de 2022

Per aquest motiu, el davanter es perdrà el duel d'aquest dissabte a Mallorca, com també els enfrontaments contra el Valladolid (divendres 9 a Montilivi) i la visita al Benito Villamarín per enfrontar-se al Betis (diumenge 18).

En la roda de premsa de Míchel prèvia al desplaçament a Mallorca, el tècnic ha afirmat que "Stuani durant aquesta setmana ha tingut una sensació particular al cor. Vam saber llavors que era una arrítmia. Gràcies a Déu a nivell de salut està perfectament i ens ha tranquil·litzat a tots amb les proves que s'ha fet. És part del cor del Girona i batega amb força. Ha sigut un ensurt i res més. Aquesta és la sensació. Li hauran de fer més proves i s'estarà un mes de baixa. Després de tres anys buscant tornar a Primera això no li frenarà i aviat estarà de nou amb nosaltres".