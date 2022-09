En va fer prou amb una pregunta, Pacheta, per posar de cap per avall la sala de premsa de Montilivi. Un o dos minuts de discurs i un clar culpable: l’àrbitre. Va centrar el que havia passat en més de 90 minuts en una única acció. L’entrenador del Valladolid es va anar enfadant a mesura que parlava, tot recordant una jugada en concret. Gonzalo Plata encarant Juanpe, topant amb el central abans de caure a l’àrea. No va ser assenyalada com a penal. Llavors, el marcador era d’empat. I això Pacheta no ho va pair gens bé. Tant, que deia marxat «ben indignat» de l’estadi.

«A mi m’ha d’explicar la jugada, perquè després l’he vist. No puc ser objectiu, soc l’entrenador del Valladolid. És sorprenent». Una pausa, agafava aire, i continuava. «El jugador estava regatejant i xoca amb el genoll del defensa. No l’ha anat pas a buscar! Marxo d‘aquí amb la sensació d’haver fet un partit collonut id ‘haver perdut. I això que Soto Grado és dels àrbitres amb els quals millors em porto!». Parlava «d’acció determinant». I deia anar-se’n «orgullós» perquè el seu equip havia «fet tot allò que hem entrenat». Però alhora «dolgut» i també «indignat». Admetia que «és molt difícil arbitrar», tot i que es mantenia ferm en el seu punt de vista. «Crec que el col·legiat s‘ha equivocat i ho he de dir».