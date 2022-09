Durant una bona colla d'anys a la pedrera del Reial Madrid, Toni Fuidias torna per estar a prop de casa. L'últim dia del mercat de fitxatges es va concretar la seva incorporació al Girona, per convertir-se en competència directa de Juan Carlos Martín i Paulo Gazzaniga. Aquest migdia ha sigut presentat a Montilivi en una breu roda de premsa en la qual s'ha definit com un "bon porter amb els peus" que té ganes de viure "bones experiències" en aquesta nova etapa que tot just comença.

Objectius "Vinc aquí a marcar-me uns objectius a llarg termini. Vull ajudar l'equip, en competència directa amb Juan Carlos i Paulo, però sempre amb la voluntat d'ajudar-nos entre els tres. Volem que l'equip vagi endavant i aconseguir així els nostres objectius". Etapa al Reial Madrid "He estat nou anys a Madrid, vaig marxar molt jove d'aquí. Aquest últim any he estat amb el primer equip, però sempre he estat amb el Castella. He viscut experiències increïbles, les d'aquí seran diferents però igual de bones" Últim dia del mercat "Van ser dies difícils. La part positiva és que ha sortit tot bé, és el més important. Estic on volia estar. Quan va sortir el nom del Girona sempre vaig voler venir aquí. Això ja són temes d'oficines i tot plegat, jo em quedo amb les sensacions i estic content". Característiques "Amb en Míchel, molt bé. És un entrenador que li agrada la sortida des del darrere. Em veig molt bé amb el joc dels peus. Treballar en una gran pedrera t'ajuda molt. Punts així em fan millorar bastant. Em considero un bon porter en aquesta faceta".