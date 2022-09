Els jugadors del Girona, Arnau Martínez i Roro Riquelme, aquesta tarda han tingut un paper destacat en la victòria de la selecció espanyola sub-21 davant Romania (1-4). El carriler maresmenc ha sigut titular, disputant el partit sencer, en el seu debut amb els de Luis de la Fuente. Mentre que l’extrem cedit per l’Atlètic ha donat la tranquil·litat marcant un doblet per certificar el triomf.

Com demanava el seleccionador, l’encontre ha servit a Espanya sub-21 per retrobar-se amb el seu joc i l’efectivitat davant la porteria. Només havien passat 8 minuts quan Abel Ruiz ha obert la llauna amb un cop de cap. El davanter del filial del Barça tornaria a trobar-se amb el gol poc després culminant una jugada que ha passat per les botes de Turrientes i Bryan Gil. A la segona part, ha sigut el torn de Riquelme. Assistit les dues vegades per Camello, l’extrem blanc-i-vermell no ha fallat davant la porteria de Robert Popa i ha marcat un doblet. Romania ha aconseguit el gol mitjançant Miculescu, però no li ha servit de res.

El pròxim repte d’Espanya sub-21 serà dimarts vinent contra Noruega a Osca (18:30 hores).