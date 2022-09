Stuani: «Em trobo bé i el meu retorn és cada dia més a prop»

El retorn de Cristhian Stuani és cada vegada més a prop, segons va explicar ell mateix en una entrevista publicada a les xarxes socials del Girona FC. El davanter, apartat de l’equip les últimes dues jornades per culpa d’una arrítmia cardíaca benigna que li van detectar a primers de setembre, assegura que es troba «molt bé», que fa «vida normal» i que «poc a poc» s’ha anat integrant a la dinàmica d’entrenaments. De moment s’ha perdut les últimes tres jornades (Mallorca, Valladolid i Betis), i s’haurà de veure si la reaparició arriba el proper diumenge 2 d’octubre contra la Reial Societat a Montilivi, o cal esperar una mica més (la següent setmana es visita l’Atlètic).

«Ha sigut un bon ensurt. He tingut sort que el diagnòstic ha sigut positiu i he pogut seguir fent vida normal. Poc a poc m’he anat integrant a l’equip i el meu retorn és molt a prop», detallava Stuani en el vídeo facilitat pel club. Per al davanter, que té moltes ganes i «il·lusió» per tornar a jugar un partit, això «és una gran notícia per a mi i per als qui em segueixen i aquests dies s’han interessat per la meva salut».

Patir una arrítmia cardíaca ha provocat que Stuani hagi aprés a valorar «les coses realment importants, la família, els amics...». Segons explica, «aquests són moments que no t’esperes, t’adones que la vida va com va i que et pot canviar en un moment. Et fas preguntes, busques explicacions i el per què de les coses. La conclusió és que això que m’ha passat a mi és una cosa esporàdica, que no ha tingut perill real. Però fa que donis valor a moltes coses quotidianes que són les importants, són situacions de les quals en pots treure un aprenentatge».

El davanter del Girona també parla de com ha viscut aquests tres partits fora de l’equip. «He estat molt nerviós. L’equip ho ha fet molt bé i estic content de com hem treballat, hem competit molt bé. A la grada es pateix molt. Em veig bé i capacitat per poder ajudar l’equip, però esclar, des de fora es difícil». En aquest sentit Cristhian Stuani apunta que «estem fent un gran treball i a pesar que al camp del Betis hi vam perdre, aquest és el camí a seguir per aconseguir l’objectiu». Stuani també diu que «l’equip plasma les idees que té l’entrenador, i estem formant un bloc nou realment molt competitiu».

El davanter ha participat aquests dies de l’estada que ha fet el Girona a Les Preses. La concentració es va acabar ahir i ara l’equip ja té la vista posada en el duel amb la Reial Societat.