Poc protagonisme per al Girona a la roda de premsa d’ahir de Carlo Ancelotti prèvia al partit al Santiago Bernabéu. L’actualitat al conjunt blanc passa encara per la primera derrota que va patir entre setmana a la Lliga de Campions contra el Leipzig.

Després d’un inici de temporada immaculat, amb ple de victòries, les declaracions postpartit de Courtois a Alemanya encara porten cua a la capital. El tècnic italià va voler treure ferro a les paraules del porter, però va recalcar que han analitzat què va fallar: «Hem avaluat el que ha passat, hem vist els errors, que no han estat d’actitud, sinó de posicionament a pilota parada. Hem de pensar en el que hem de fer en aquests quatre partits abans de l’aturada, és un moment important de la temporada. Volem arribar a l’aturada en una bona condició».

El partit contra el Reial Madrid serà el retorn de Miguel Gutiérrez i Reinier a la que va ser casa seva. De fet, els dos jugadors continuen en l’òrbita blanca, com va recordar Ancelotti sobre el lateral esquerre, de qui posseeixen una part dels drets: «És un jugador que estem avaluant per al futur. No ha estat descartat i si ho fa bé podria tornar. És un jugador que encara té una avaluació per part nostra». De Reinier, l’entrenador blanc va destacar que té qualitat per triomfar, però necessita temps: «Fins ara no ha estat capaç de mostrar el seu millor nivell, però el futbol té molts exemples de jugadors que han donat la seva millor versió als 28 o 30. Qualitat té per a jugar en un equip de gran nivell».

Ancelotti va advertir que el Girona «mou bé la pilota en atac» i que el seu equip haurà de defensar bé. El preparador del Reial Madrid també va destacar el bon tracte de la pilota del conjunt blanc-i-vermell: «Juga bé a futbol, li agrada tenir la pilota i té una bona organització ofensiva».

Carleto va confirmar que Benzema, amb fatiga muscular, no jugarà, però que recupera a Luka Modric, Fede Valverde, Dani Ceballos i Mariano per al partit. També Rodrygo estarà disponible. El brasiler no es va exercitar perquè va passar una «mala nit», però ha entrat a la convocatòria.