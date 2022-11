Al Reial Madrid li està costant digerir, i de quina manera, l’empat de diumenge contra el Girona al Santiago Bernabéu (1-1). El club no es va tallar i parlava directament d’un «polèmic arbitratge» per explicar el seu punt de vista sobre el que havia passat a la gespa. Mentrestant, Marco Asensio aprofitava les xarxes socials per queixar-se del penal que li havien assenyalat i que havia suposat el gol de Cristhian Stuani des dels onze metres. Una pena màxima que el col·legiat, Melero López, s’havia «inventat», segons Carlo Ancelotti, l’entrenador. L’expulsió de Kroos i sobretot el gol anul·lat a Rodrygo per una falta sobre el porter Gazzaniga són d’altres motius de queixa, el que han indignat el vestidor, la directiva i també bona part dels aficionats madridistes.

Les reaccions, les crítiques, van fer-se esperar ben poc. Primer, la pàgina web del mateix Reial Madrid, publicava una crònica força crítica amb Melero López. «Un polèmic arbitratge impedeix la victòria», n’era el titular. En el text, es parlava de «polèmic penal» i ho justificava: «Les imatges van mostrar com la pilota colpejava primer al pit del madridista», parlant de Marco Asensio. El jugador, instants després, esclatava a les xarxes socials. Un text breu, en el que deia que «definició de no mà que ens expliquen al principi de temporada. Increïble que avui sí...». Per després, acompanyar-ho amb un vídeo de la jugada en qüestió. Dani Carvajal, de la seva banda, es mostrava molt molest a la mateixa gespa. «Crec que és impossible interpretar pitjor el partit, impossible», li deia a l’àrbitre un cop xiulat el final, com mostrven les càmeres de Movistar Plus+.

Qui no es va tallar ni un pèl i en va parlar obertament va ser Carlo Ancelotti. Es va queixar, clarament, de l’arbitratge. El va considerar el principal culpable de l’empat del seu equip. Deia que Asensio «no ha tocat la pilota amb la mà» i que, per tant, el VAR i Melero López s’havien «inventat» la pena màxima. Va afegir que aquesta jugada havia «perjudicat» el partit, al mateix temps que no va veure amb bons ulls el gol anul·lat a Rodrygo. Aquestes declaracions no han agradat gens al Comitè Tècnic d’Àrbitres. Segons la cadena Cope, el Departament d’Integritat de la RFEF ha traslladat les queixes d’Ancelotti al Comitè de Competició i per tant, el tècnic podria ser sancionat.