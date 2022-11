El penal per mans de Marco Asensio que va suposar l’empat del Girona va omplir moltes pàgines de diaris i també moltes hores de tertúlies tant diumenge al vespre com ahir al matí. Les paraules de l’entrenador del Reial Madrid Carlo Ancelotti parlant de penal «inventat» i una piulada del mateix Asensio qüestionant la normativa van encendre l’entorn blanc. En aquest sentit, Valery assegurava que entenia la posició del Madrid però no la compartia. És més, es rendia a l’evidència. «Si l’àrbitre el va xiular és perquè ho tenia clar. El Madrid té equip per no queixar-se. Juguen a casa i són el millor equip del món», deixava anar.