Fuidias i Artero s'hi afegeixen

Ben poques o cap conclusió positiva es pot treure del partit de Copa de diumenge a Quintanar del Rey. Un parell, segurament, i para de comptar. L’una, la més important, el resultat (1-2) i la classificació de l’equip per a la segona ronda de la competició; l’altra, el debut amb nota de Toni Fuidias. El porter berguedà va estrenar-se amb el Girona en un context complicat per les característiques del camp i del rival i va resoldre amb encert gairebé tot el perill que li va arribar. Tot i algun dubte en les sortides, Fuidias va desprendre una sensació de seguretat important sota pals i va desviar tots els intents de fora l’àrea dels manxecs, alhora que va mostrar un domini correcte de la pilota amb els peus. El jove porter fitxat a l’estiu del filial del Reial Madrid no va ser l’únic que va debutar diumenge. També ho va fer Ricard Artero, que va gaudir dels seus primers minuts aquesta temporada amb el primer equip. El bisbalenc, això sí, ja havia tingut protagonisme el curs passat a la Copa i també a la Lliga. Amb Fuidias i Artero, Míchel ja ha fet servir enguany vint-i-cinc futbolistes a l’espera de poder comptar amb Borja García i Ibrahima Kébé, lesionats.

La xifra entra en els paràmetres de la categoria, on els equips que més jugadors han fet servir fins ara ha estat el Sevilla i el Valladolid, amb vint-i-vuit. Entremig, la Reial Societat, el Cadis i el Betis, amb vint-i-set i Elx, València i Almeria, amb vint-i-sis. També el Barça, l’Espanyol i l’Athletic Club n’han hagut de menester vint-i-cinc com el Girona. Pel que fa als equips que menys futbolistes han utilitzat, la llista l’encapçala el Celta de Vigo, amb només vint-i-un, seguit del Reial Madrid i de l’Osasuna amb vint-i-dos.

La rotació d’enguany a Montilivi no té res a veure amb la de la temporada passada en què tant a la Lliga, com sobretot a la Copa, Míchel va haver de recórrer molt sovint al planter arran de les lesions i de comptar amb una plantilla curta i molt condicionada pel límit salarial. Aleshores, el Girona va fer servir fins a trenta-tres jugadors , una xifra realment alta. Cal tenir en compte, això sí que van tenir minuts homes com Gumbau i Sylla les primeres jornades, que van abandonar la disciplina del club. A més a més, el tècnic també va donar oportunitats a joves com Sala, Dawda, Sulei, Farrés o Monjonell. Precisament Ricard Artero va debutar el curs passat amb el primer equip contra l’Alcorcón a la Lliga i va disputar un total de setze partits, quatre dels quals de titular, entre les dues competicions.

Enguany, de moment, ja en són vint-i-cinc i fa tota la pinta que la xifra augmentarà. Primer perquè tant Borja García com Kébé encara no han debutat i, sobretot el madrileny quan estigui al cent per cent, és un home de la confiança del tècnic. A més a més, ja ha quedat clar en diverses conferències de premsa que es contempla reforçar l’equip durant el mercat d’hivern i això faria ampliar encara més el llistat de jugadors utilitzats.

Fuidias i Artero han agafat el relleu a Iván Martín, que fins diumenge era el darrer debutant d’aquesta temporada. L’extrem cedit pel Vila-real va reaparèixer amb gol contra l’Athletic Club després d’una lesió i va tornar a marcar al camp de l’Elx. Tampoc fa tant, també, de la irrupció de Paulo Gazzaniga, a qui Míchel va encomanar la porteria en detriment de Juan Carlos per mirar de «canviar la dinàmica». L’argentí acumula quatre partits sota pals. Del planter, a part d’Artero, Míchel ha comptat sovint amb Óscar Ureña (quatre partits) i també ha recorregut a Joel Roca en un parell d’ocasions. De moment, Biel Farrés, que sí que va debutar la temporada passada ha anat convocat dues vegades enguany sense encara arribar a tenir participació. L’osonenc era diumenge a Quintanar del Rey, però no va jugar.