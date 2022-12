Si es tractava d’aprofitar al màxim l’stage a Estepona per progressar en la preparació de la represa de la competició, el Girona ho va fer. I de quina manera. Els de Míchel Sánchez van completar ahir la setmana d’entrenament a terres andaluses amb una victòria de prestigi en el segon amistós contra l’OGC Niça (2-1) que se suma al triomf obtingut davant l’Standard de Lieja (1-0). Els provençals van avançar-se al marcador mitjançant Bilal Brahimi a l’inici d’un partit poc convencional perquè va constar de quatre parts de mitja hora cadascuna -en total dues hores- amb l’objectiu de donar més minuts de càrrega als jugadors, però el conjunt blanc-i-vermell va anar de menys a més i a l’últim període va culminar la remuntada gràcies als gols de Joel Roca, que va estrenar-se com a golejador del primer equip sent encara d’edat juvenil, i Javi Hernández, que va posar el colofó al gran rendiment mostrat en el retorn a la feina.

Les vacances li han provat al Girona. Excepte Reinier Jesus, Borja García, Yangel Herrera, que van acompanyar l’equip a Estepona perquè es troben en la recta final del seu procés de recuperació, Juanpe Ramírez i Ibrahima Kébé, que estan lesionats, tothom va tenir l’oportunitat de comprovar el seu estat de forma. Ara bé, Valery Fernández i Roro Riquelme van ser baixa contra el Niça i David López també va haver d’aturar-se un cop superat el primer període per unes molèsties al quàdriceps de la cama dreta. Míchel va apostar per repartir els minuts donant entrada a Toni Fuidias a la porteria. El berguedà va mostrar-se segur davant l’actual novè classificat de la Ligue 1 i que participarà als vuitens de final de la Conference League com a líder del grup D en la primera fase, tot i que ho va tenir difícil per aturar el gol de Brahimi. El davanter va sorprendre’l amb un xut llunyà que va entrar al fons de la xarxa després que la pilota li botés al davant. Els de Lucien Favre feien una pressió alta i tallaven tots els intents gironins d’arribar a la seva àrea. Taty Castellanos va fer una bona definició per empatar, però el seu gol va ser invalidat per un discutible fora de joc. Mentre que David López va mostrar-se hàbil per treure amb el cap una rematada d’Andy Delort.

El Girona va anar progressant amb el pas dels minuts. Es va anar trobant l’equilibri al mig del camp i els futbolistes s’anaven deixant anar. Javi Hernández va provar sort amb un xut llunyà directe a les mans de Boulhendi, així com Taty amb un llançament de falta que va sortir fregant el pal.

Un cop superada la primera hora de joc, els entrenadors van aprofitar per fer canvis. La presència d’Oriol Romeu i Aleix Garcia de seguida va notar-se, permetent a l’equip fer un pas endavant. El porter del Niça va haver de treure una gran mà per frustrar una rematada de Cristhian Stuani a assistència de Manu Vallejo. I Bernardo va enviar una pilota a fora arran d’un cop de cap en una acció de córner.

Ja per acabar, va entrar Paulo Gazzaniga al terreny de joc. L’argentí va blocar una rematada de cap de Mads Bech Sorensen i va veure com un cacau del jove Daouda Traoré s’estavellava a la creueta. Per sort. Perquè en l’últim període el Girona havia aconseguit el més important. Joel Roca va desencallar el marcador amb un gol fruit d’una gran jugada personal i Javi Hernández va marcar el de la remuntada. Tant l’extrem de Camprodon com el defensa cedit pel Leganés feien justícia així a la bona imatge que van donar contra els provençals.

Els de Míchel van tornar a casa amb les sensacions possibles per continuar amb la pretemporada. Dimecres vinent els visitarà l’Osasuna a la Vinya i dissabte jugaran davant el totpoderós Manchester City per finalitzar la preparació.

Míchel «L’equip ha tornat amb energia per anar a més»

En la mateixa línia que els resultats obtinguts a terres andaluses, Míchel Sánchez va valorar molt positivament l’stage a Estepona: «L’equip va a més. Estem junts en la intensitat i busquem robar el més a dalt possible. Això crec que ens donarà perquè pel que fa al joc estem molt bé i som un equip que genera situacions. Si donem continuïtat a aquest treball, crec que ens aniran bé les coses». Sobre la victòria contra el Niça, el tècnic va dir que «m’ha agradat molt el protagonisme que hem tingut des de la pressió alta i la sensació de voler dominar un rival de nivell amb grans jugadors».