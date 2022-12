Andoni Iraola, entrenador del Rayo Vallecano, va advertir ahir abans de viatjar cap a Girona que, malgrat els 22 punts que tenen i que els situen més prop d’Europa que del descens, la Lliga està «perillosa» perquè hi ha equips que estan en la zona baixa ara, que en sortiran i «encariran la permanència». Iraola es referia a «Espanyol, Sevilla o Celta», a qui no veu a baix a final de temporada. Amb vista al partit d’avui, Iraola subratllava que el Girona era dels equips que «va arribar més bé a l’aturada i que té un potencial molt bo». El basc va destacar per sobre de tot Taty Castellanos. «M’encanta. El vaig seguir en la ML quan era al New York City. Em sembla un jugador que els dona unes alternatives boníssimes en atac, amb tot el que tenen per darrere, amb jugadors de molt bon tracte amb la pilota», va detallar.

En aquest sentit, Iraola recordava que Rayo i Girona es coneixen molt perquè s’han enfrontat forces cops els darrers anys. «Potser ells han canviat més la plantilla, sobretot respecte a la temporada que coincidim en Segona i els guanyem al play-off d’ascens. També ens va tocar enfrontar-nos-hi a la Copa l’any passat. Fa gols amb molta facilitat, amb pilota és un equip amb molts recursos, moltíssimes amenaces i és difícil que no et faci mal en atac», descrivia.