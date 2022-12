Quan es tanca l’any, sempre fem una valoració d’allò que més ha sobresortit en els darrers 365 dies. I el futbol, malgrat que el calendari natural va a cavall entre dues temporades, no n’és una excepció.

En aquest sentit, es recordarà el 2022 com l’any en el qual el Girona FC va tornar a Primera divisió i més enllà de com es va desenvolupar la lliga regular, es mantindrà a la memòria col·lectiva la primera eliminatòria contra l’Eibar, amb triomf inclòs a Ipirúa. I per suposat, la ronda definitiva contra el Tenerife, amb el beneit 19 de juny, en el qual futbol i bàsquet varen tornar la ciutat de Girona a dos dels punts més àlgids de l’esport estatal.

L’any també ens deixa una frase que ja ha quedat per la història: «pallasso que eres un pallasso», que és el que li va etzibar Samu a Michel -aquell dia tancat en una cabina de Montilivi per estar sancionat-, en el matx contra el Màlaga. El tècnic acabava de manar el canvi del madrileny quan encara no s’havia arribat a la mitja part i el migcampista va quedar clar que no s’ho va agafar gens bé.

Després d’això, Samu va purgar fins que es va convertir en un dels millors del Girona FC en el definitiu partit de Tenerife. A les celebracions posteriors, les abraçades entre els dos protagonistes i l’esmentada frase també varen tenir un paper destacat.

I mirant cap al 2023, sabem quin és el desig de tots els aficionats del Girona FC, la permanència. Només hi ha una persona que no en fa prou amb això, que és el mateix Michel.

El tècnic de Vallecas ja havia pujat amb Rayo i Huesca a Primera, però amb cap dels dos equips va aconseguir acabar la temporada a la màxima categoria, cosa que s’ha convertit en el seu gran desig, expressat per ell en més d’una ocasió, per aquest nou any. Seria sinònim d’haver-se mantingut i per tant, tots firmem el seu anhel.

En clau de ciutat, que el 2023 permeti que Spar, Bàsquet Girona i Girona CH repeteixin a les màximes categories és el desig que també firmen les dues aficions de Fontajau i la de Palau 2.