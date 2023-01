El Sevilla ampliarà la nòmina de campions del món que han trepitjat Montilivi

Leo Messi va ser sense cap mena de dubte el gran protagonista del Mundial de Qatar. L’astre argentí es va coronar campió del món amb l’Argentina i va afegir al palmarès l’únic títol que li mancava. Messi, amb set gols i carregant-se l’equip a l’esquena, va ser l’ànima d’un combinat que va superar França a la final a la tanda de penals. L’heroi inesperat de la final va ser Gonzalo Montiel, autor del penal decisiu que va donar el títol als argentins. Dissabte, el Cachete Montiel, juntament amb dos campions del món més, com el Papu Gómez i Marcos Acuña, seran tres de les grans atraccions del Sevilla que visitarà Montilivi (16:15). No serà la primera vegada que la gespa de l’estadi gironí és trepitjada per campions del món. De fet, amb els tres sevillistes, la nòmina arribarà a la vintena i, Montiel serà el segon jugador -l’altre és Andrés Iniesta- que ve a l’estadi després d’haver marcat un gol decisiu en una final d’un Mundial. Òbviament, ha estat darrerament coincidint amb l’època daurada del Girona i el salt a Primera Divisió quan els aficionats blanc-i-vermells han pogut veure de ben a prop més campions del món. El reguitzell continu de cracs va començar, bàsicament, el 2017 amb l’estrena de l’equip a Primera, quan Piqué, Busquets, Iniesta (Barça), Fernando Torres (Atlètic) o Sergio Ramos (R. Madrid), entre altres, van enfrontar-se al Girona a l’estadi. El darrer de venir va ser David Silva amb la Reial Societat ara fa uns mesos.

Els campions del món a Sud-àfrica amb Espanya el 2010 han estat la majoria d’il·lustres que han visitat Montilivi. No han estat pas els únics. N’hi ha hagut més. El madridista Toni Kroos, campió amb Alemanya el 2014, també ho ha fet uns quants cops. A més a més, en la segona temporada del Girona a la màxima categoria, Montilivi va veure quatre vencedors del Mundial de Rússia amb França: Griezmann, Lemar i Lucas Hernández (Atlètic) i Varane (R. Madrid). Dissabte serà el torn, si els problemes físics els ho permeten, del trident argentí del Sevilla.

En el més de mig segle de vida, Montilivi ha vist en directe grandíssims jugadors. Messi -quatre cops amb el Barça (dos amb el primer equip, un amb el filial i un amb el juvenil)-, Cristiano Ronaldo, Luis Suárez, Benzema a la Lliga i d’altres com Bernardo Silva, Gundogan, Son, Thiago Alcantara, Johan Cruyff, Reixach, Solsona o Hans Peter Müller en Trofeus Costa Brava o Copes Catalunya. Cap, tanmateix, ha vingut sent campió del món. Segurament, el primer futbolista que va trepitjar Montilivi com a campió del món va passar força desapercebut. Va ser en l’edició del 2002 del Costa Brava, en format triangular amb Sporting de Lisboa i un Espanyol que tenia a les seves files Alain Boghossian campió del món amb França el 1998. El migcampista va tenir un pas efímer per l’Espanyol però per a la història quedarà aquell dia a Montilivi. Un any més tard, el 2003, el Girona es va enfrontar al Barça en partit de Copa Catalunya (0-4) i gairebé 10.000 persones van veure en directe Ronaldinho. El brasiler feia només un any que s’havia proclamat campió de món amb Brasil a Corea i Japó (2002).

A partir d’aquí, abans del salt del Girona a Primera, Montilivi va veure en directe Joan Capdevila amb l’Espanyol durant el Costa Brava del 2013. El targarí havia guanyat el Mundial de Sud-àfrica del 2010 amb Espanya. D’aquella selecció, en desfilarien una bona colla de jugadors arran de l’ascens del Girona a Primera i els dos primers cursos a l’elit (2017-19). Sergio Ramos (Madrid), Busquets, Piqué i Iniesta (Barça) i Jesús Navas (Sevilla) van tastar Montilivi. També ho va fer Fernando Llorente amb el Tottenham durant el Costa Brava del 2018.

Qatar va veure somriure Messi com mai després de quatre intents fallits i una final perduda el 2014. L’argentí ja havia estat a Montilivi quatre vegades abans com també ho havien fet altres jugadors campions a Qatar. És el cas de Nicolás Tagliafico, que va venir quan jugava al Múrcia el 2012-13, Ángel Correa, habitual botxí dels gironins amb l’Atlètic de Madrid i Nicolás Otamendi, que ho va fer amb el Manchester City el 2017 al Costa Brava. No va ser a Montilivi però aquest estiu Otamendi i un altre campió el mes passat com Enzo Fernández ja es van enfrontar al Girona a l’estiu durant la pretemporada amb el Benfica.

A part de Messi, Otamendi o Tagliafico, d’altres campions del món han trepitjat Montilivi abans de coronar-se. La llista és llarga:Carles Puyol, Pedro Rodríguez, Víctor Valdés i Pepe Reina (Barça) i Raúl Albiol (Mestalla) van venir abans que Espanya triomfés a Sud-Àfrica. També entren a aquesta categoria dos argentins campions a Mèxic 1986 i dos alemanys vencedors el 1974. Marcelo Trobbiani va disputar el Costa Brava el 1976 amb l’Elx, mentre que Jorge Valdano ho va fer amb el Saragossa el 1982. L’ara comentarista televisiu va enfrontar-se, això sí, a l’Olot i al Farners i no pas al Girona. Uns anys enrere, el 1972, el Schalke 04 va ser un dels participants del torneig i va presentar-se amb el porter Nigbur i Helmut Kremers que, al cap d’un parell d’anys, es proclamarien campions del món amb Alemanya (1974).

A finals de mes, Montilivi veurà un altre campió del món com Xavi Hernández, en aquest cas a la banqueta del Barça. Com Xavi, Zinedine Zidane, campió el 1998, també s’ha enfrontat al Girona uns quants cops com a entrenador.