Diversos lesionats preocupen el Vila-real

La dinàmica del Vila-real és molt bona -tres victòries i un empat en els últims quatre partits de Lliga, Copa a banda-, però ara mateix l’equip de Setién té força incògnites per a resoldre. El partit de Copa del Rei contra el Madrid de dijous tampoc ajuda a cuidar els futbolistes que arrosseguen maldecaps i que podrien ser baixa per al partit de diumenge en la visita del Girona a La Ceràmica (14 hores). En l’entrenament d’ahir, el tècnic groguet no va poder comptar amb Foyth, Femenía i Jackson, mentre que Gerard Moreno va treballar al marge del grup. Tampoc hi ha Lo Celso, que aproximadament estarà fora dels terrenys de joc un mes per una ruptura muscular. Foyth i Femenía, ambdós laterals drets, van lesionar-se en el partit de divendres a Balaídos contra el Celta i, com a mínim, sembla que es perdran el duel contra els blancs, a falta de les proves oficials que confirmin el seu estat mèdic. Mentre l’argentí va ser canviat en el minut 64 per una caiguda en la qual es feia mal a l’espatlla i a la cama esquerra, Femenía va tenir un problema als bessons. En els laterals, Setién tampoc pot disposar de Pedraza, lesionat la setmana passada. El tècnic càntabre ha cridat Diego Collado, migcampista del filial, per completar els entrenaments.

D’altra banda, el club negocia la sortida de Danjuma a la Premier League. El davanter, que ja no va jugar a Vigo, fins i tot hauria viatjat a Londres per conversar amb els clubs interessats i tancar el seu fitxatge. Es rumoreja que al darrere del futbolista hi ha l’Everton i el Bournemouth, però no serien els únics interessats.