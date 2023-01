Óscar Ureña ja no va entrar a la convocatòria dels partits contra l’Espanyol ni el Sevilla. Tampoc va participar amb el filial aquesta cap de setmana en la derrota contra l’Europa. La desaparició del figuerenc era un clar símptoma que la seva sortida en forma de cessió a un equip de Segona Divisió era imminent i calia evitar qualsevol risc. Finalment, el Girona va anunciar ahir que Ureña acabarà la temporada cedit al Cartagena, on intentarà agafar els minuts de qualitat i experiència que Míchel no li pot donar a Primera. Ureña va viatjar ahir a Cartagena per passar la revisió mèdica abans de ser anunciat oficialment. Aquesta temporada, el figuerenc, de 19 anys i amb contracte fins al 2025, havia disputat, entre Lliga i Copa, quatre partits.

La sortida d’Ureña -que tenia fitxa del filial- no allibera cap plaça perquè el club pugui inscriure un nou jugador. En aquest sentit, el Girona continua negociant que l’extrem ucraïnès Viktor Tsygankov pugui incorporar-se de manera immediata al club i no hagi d’esperar al juny, quan acaba contracte amb el Dinamo de Kiev. El conjunt gironí treballa amb el club ucraïnès diverses fórmules perquè l’operació es desencalli abans de final de mes. El pagament d’un traspàs raonable semblaria la més clara. Si el club arriba a un acord per lligar Tsygankov ja, llavors caldrà alliberar una fitxa del primer equip. Un dels futbolistes que tindria números és Samu Saiz, a qui fa unes quantes setmanes se li va transmetre que tenia la porta oberta si trobava alguna proposta interessant.