Samu Saiz i el Girona posaran fi a una etapa plena de dualitats

Samu Saiz i el Girona posaran el punt final a una relació plena d'alts i baixos que haurà durat tres anys i mig. Saiz sempre ha estat un futbolista diferent: ja ho era quan va deixar bocabadat l'estadi vestint la samarreta de l'Osca, amb aquell golàs que tothom recorda del 2017. A Montilivi ha viscut una història plena de dualitats, que es recordarà sobretot per ser una peça fonamental en el segon ascens a Primera, fent aixecar la gent dels seus seients en aquell tram fantàstic de joc que va catapultar l'equip a les posicions capdavanteres, però també per les seves accions, controvertides i polèmiques, que van provocar que sempre, per bé i malament, es parlés d'ell. Mai no ha deixat indiferent a ningú.

L'adéu de Saiz és a hores de produir-se, tal com va avançar la Cadena Ser. El futbolista no es va entrenar ni dimarts ni dimecres i està a l'espera d'arribar a un acord per a la rescissió del seu contracte, que expira el juny. Amb aquest moviment, el Girona alliberarà una fitxa més i podrà llançar-se a l'aventura de nous fitxatges, el primer dels quals ha estat Viktor Tsygankov. De fet, tal com informava Diari de Girona en la seva edició d'ahir, el central peruà Alex Callens, ex del New York City, és a l'òrbita d'una direcció esportiva a la qual se li ha girat feina els darrers dies. L'arribada de Tsygankov ha accelerat els comiats de Terrats i Saiz, que podrien no ser els únics. Actualment, tancades les operacions de l'ucraïnès i la cessió de Terrats al Vila-real B, el Girona torna a tenir totes les fitxes ocupades. Així que perquè entri algú més, ha de donar-se, com a mínim, una sortida. Saiz, que esperava disposar de més minuts i veu bé el canvi d'aires, serà el pròxim a marxar, possiblement a l'estranger, d'on ha rebut ofertes. Míchel ja va donar el vistiplau al canvi d'aires del futbolista.

120 partits oficials

En aquests tres cursos i mig a Montilivi, Saiz ha disputat 120 partits oficials, repartits de la següent manera: 35 el curs 2019-20, 33 el 2020-21, 43 el 2021-22 i 9 l'actual. El rol del mitjapunta confon, perquè molts cops ha estat indiscutible perquè el seu pes sobre el terreny de joc no estava en dubte, però altres vegades també ha estat relegat a la suplència. Sigui com sigui, el que no es pot qüestionar és que quan Samu ha estat bé, el rendiment futbolístic del Girona s'ha elevat a nivells sublims. Va passar amb Juan Carlos Unzué, Pep Lluís Martí, Francisco Rodríguez i Míchel Sánchez. Però també és cert que li ha faltat un xic més de continuïtat en el desequilibri, ja que quan encadenava bones actuacions, sempre acabava passant alguna cosa que ho esguerrava.

«Ets un pallasso»

Inevitablement, el pas de Saiz a Girona també serà recordat pel capítol protagonitzat amb Míchel l'1 d'abril de l'any passat, en la visita del Màlaga a Montilivi. L'entrenador, que estava en una cabina de premsa complint sanció, va decidir canviar-lo passada la mitja hora, descontent amb el seu rendiment. Saiz, de sang calenta, va treure's la samarreta i li va llançar mentre li deia: «ets un pallasso». Durant la celebració per l'ascens, tant al balcó de l'Ajuntament com a l'estadi, van recordar l'anècdota i van demostrar el bon rotllo que hi havia entre els dos. Però el mal ja estava fet.

Un talent descomunal

Menysprear les qualitats futbolístiques de Saiz seria un error, perquè ha regalat tardes de somni que també quedaran per al record. Jugades de fantasia com la protagonitzada amb Borja i Stuani en les semifinals del play-off de la seva primera temporada, demostracions de majúscula superioritat com a Valladolid el curs passat, en què ell solet va decidir que aquell dia el Girona havia de puntuar com fos, o la màgia que desprenia amb Baena. Veient recitals d'aquest format, és lògic preguntar-se per quina raó un futbolista amb aquest do no ha acabat de triomfar del tot.

Operacions en marxa

El mercat d'hivern del Girona encara té coses a dir. El següent futbolista que podria abandonar l'entitat és Manu Vallejo, oblidat darrerament en els plans de Míchel. Vallejo ha rebut l'interès de diferents equips de Segona, entre els quals es troben el Saragossa i l'Oviedo, però esgotarà les seves opcions de seguir a l'elit.