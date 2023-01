Després de l’actuació de Del Cerro Grande a La Ceràmica, en què en vint minuts va xiular tres penals en contra del Girona, expulsant Santi Bueno, l’àrbitre madrileny ha estat designat per al València-Athletic de dijous, corresponent als quarts de final de la Copa del Rei. Com són les coses.

El Girona no guanya en la Lliga amb Del Cerro des del 2011, en un Osca-Girona decidit per Jandro al descompte gràcies a una falta magistral que va entrar per l’escaire. En la Copa, la victòria és més recent:1-2 a Quintanar del Rey. La resta, tot són problemes. Començant pel 2004, en una derrota a Novelda quan l’equip competia a Segona B. Aquell dia va jugar Geli, per cert. Els blanc-i-vermells anaven guanyant amb un gol de Diego Ribera, però un penal en el minut 84 i un gol en el 94 van condemnar l’equip entrenat per Abadía.

Si avancem cronològicament, Del Cerro Grande també va tenir un xic d’incidència en el descens dels gironins a Segona, amb Eusebio a la banqueta. Ell va ser l’encarregat de xiular el decisiu Girona-Llevant, en què amb empat a un en el marcador, quan només valia el triomf, va xiular penal sobre Pere Pons, expulsant Coke en l’acció. L’alegria va durar poquíssim, perquè el VAR el va corregir.

Abans, aquell mateix curs, Del Cerro va ser protagonista en el Girona-València (2-3) i un Celta-Girona (2-1), en què va estar cinc minuts per donar-li un gol a Portu. Aquesta temporada molt bé no ha anat, tampoc, perquè a part de l’escàndol de diumenge, es va perdre a Montilivi amb el Celta (0-1) i es va empatar al RCDE Stadium contra l’Espanyol (2-2).