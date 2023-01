Si la defensa del Girona estava coixa amb la lesió de David López, un dels pilars fonamentals en la dinàmica de les set jornades invicte, amb l’expulsió de Santi Bueno encara ho està una mica més. El central uruguaià va veure dues targetes grogues: la primera d’elles, només començar, per una entrada a Yeremy Pino, que s’escapava com un coet; la segona en el tram final en una acció en què primer Del Cerro Grande va xiular penal, però com que era fora de l’àrea es va veure obligat a rectificar. Del que no hi havia dubte és que la vermella comportava l’absència de Bueno en el derbi català contra el Barça de dissabte a Montilivi. Ara mateix, i a falta que es tanqui la possible arribada de Callens, Míchel només disposa de Bernardo i Juanpe com a centrals purs, malgrat que en aquesta posició també hi pot col·locar a Javi Hernández o Arnau Martínez.

Reapareix Borja García No jugava des de l’anada de les semifinals del play-off d’ascens a Ipurua, on un gol seu va significar el primer pas per a la classificació a la final del Girona. Aquell mateix dia es va trencar i ahir, per fi, Borja García va poder completar els primers minuts del curs, un quart d’hora més l’afegit, per ser exactes. A Borja se’l va veure molt participatiu i amb l’imminent adéu de Samu, serà una alternativa més al mig del camp.