El Girona necessita fer espai a la plantilla per inscriure Alex Callens. Mentre s'ultima la desvinculació de Samu Saiz perquè pugui fitxar pel Sivasspor, el club ha arribat a un acord amb l'Oviedo per la cessió de Manu Vallejo. El jugador andalús ja viatja cap a terres asturianes per posar-se a les ordres d'Álvaro Cervera, l'entrenador que va tenir al Cadis i que més rendiment li ha tret fins ara. Vallejo té contracte amb el Girona fins al 2025, però la cessió inclou una opció de compra per part de l'Oviedo. Ara només falta que l'entesa sigui total i la cessió es faci oficial.