Samu Saiz ha signat aquesta tarda el seu nou contracte amb el Sivasspor turc fins al juny del 2024. El mitjapunta madrileny tanca una etapa de tres temporades i mitja a Montilivi en les quals ha disputat 120 partits i ha marcat una dotzena de gols. Intermitent i genial alhora, el seu caràcter li ha jugat algunes males passades durant la seva trajectòria al Girona, on serà recordat com un dels artífexs de l'ascens la temporada passada però també per l'incident amb Míchel, en què li va dir "pallasso" en una substitució. Amb el conjunt turc, Samu Saiz tindrà l'ocasió de disputar la Conference League.