Era l’opció més lògica, però això no treu que fos fàcil. Les baixes d’Arnau per sanció i Yan Couto per lesió van deixar un buit important a la banda dreta, que va ocupar Valery. L’escalenc va tornar a ser titular contra el València per jugar en una posició en la qual no està gaire habituat, perquè normalment sempre que s’havia situat a la dreta ho havia fet com a carriler i últimament feia d’extrem a l’esquerra, però on va demostrar que s’hi pot adaptar a la perfecció. No li van tremolar les cames davant futbolistes com Gayà o Lato, i això que fins ahir pel matí mateix no sabia ni si estaria disponible.

Míchel va revelar en la roda de premsa postpartit que Valery va retirar-se de l’entrenament de dissabte «pensant que no podria jugar per una possible lesió i després les proves mèdiques han dit el contrari». «Ha fet un partidàs, responent bé. Després de l’ensurt ho hem comentat i ha dit que es veia amb forces per tirar endavant. Volia jugar. Ha estat espectacular tant defensivament com ofensivament, generant amplitud a la perfecció», va afegir el tècnic. Aquesta temporada Valery ha participat en 15 partits, cinc dels quals com a titular. Cada vegada va guanyant-se més minuts amb l’equip. Stuani veu la cinquena groga i es perdrà el partit contra el Cadis