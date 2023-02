Malgrat que les possibilitats reals de suspensió del Cadis-Girona pel fort vent de van ser mínimes, ben segur que al Girona li hauria anat d’allò més bé que el partit es jugués l’endemà o un altre dia. Fer-ho pitjor que divendres passat al Nuevo Mirandilla és difícil i per això la lògica diu que avui a Montilivi contra l’Almeria s’ha de veure un Girona completament diferent. Si no és així, potser sí que hi ha algun problema, però veient la trajectòria de l’equip, sobretot a l’estadi, hom ha de pensar que la rebolcada a Cadis s’hauria de tractar d’un accident i prou. Avui se’n traurà l’entrellat contra un altre rival directe davant del qual els gironins tindran l’oportunitat de fer propòsit d’esmena i fer-se perdonar per la seva afició.

Des de dissabte al migdia mateix, poques hores després d’aterrar de Cadis, el tècnic ha volgut mentalitzar els seus jugadors que el partit a Cadis no es podia repetir. De fet, pot servir d’exemple per veure el que no s’ha de fer mai en un camp de futbol. «No hem competit i així no es va enlloc», va deixar clar. Aquest és el quid de la qüestió. Es pot ser més bo o més dolent, tenir més punteria o no tanta, el vent en contra o a favor; el que no es pot consentir és no anar-hi. «No podem perdre mai la humilitat», recordava ahir en un missatge que va repetir uns quants cops per deixar clar que, per molt bones sensacions que deixi l’equip i que es guanyés al València «no hi ha res fet». Per intentar netejar la imatge, el Girona rep avui l’Almeria en un altre partit on la transcendència dels tres punts torna a ser més alta que mai en la lluita cap a la permanència. Millorar la imatge oferta divendres passat no hauria de ser difícil i per tant, és d’esperar un Girona ben diferent. Veure el millor Girona de la temporada? Potser no, o sí, no se sap mai, però sí que l’equip avui té el repte i l’oportunitat de reivindicar-se i fer-se perdonar per l’afició. Per aconseguir-ho, el tècnic recupera David López després d’un mes de baixa, Reinier i també Stuani, un cop complerta la sanció. Per contra, perd Miguel Gutiérrez per targetes i manté les baixes per lesió de Valery, Herrera, Couto i Kébé.

La més que probable entrada de David López per Bernardo Espinosa no serà l’únic canvi que farà Míchel avui a l’onze titular. La baixa del fins ara indiscutible Miguel Gutiérrez obligarà a innovar un lateral esquerre i tot el que no sigui Javi Hernández seria un invent i alhora una sorpresa. A partir d’aquí, caldrà veure si algú paga els plats trencats de la desfeta de Cadis. Tampoc hi ha tant per triar i remenar, perquè amb la llarga llista de baixes, ofensivament les úniques variants que té Míchel són Riquelme i Stuani, a més a més de Tsygankov que, com aquell qui diu, acaba d’aterrar i del jove de 18 anys Joel Roca. És a dir, que ningú s’esperi gaires revolucions a l’onze d’avui. La sacsejada forta haurà de ser a l’esperit d’uns jugadors que havien demostrat tenir-ne fins a la setmana passada i que a Cadis el vent, o el que fos, els el va apagar.

En aquest sentit, la gran assignatura pendent de l’equip és el gol. Una diana en quatre jornades ( 3 punts de 12) és per, per força, un bagatge insuficient per assolir l’objectiu i aquí és cal la sacsejada. L’aportació ofensiva dels homes de segona línia ha de créixer i ajudar, així, un Castellanos que no ha marcat encara aquest 2023. Al davant, l’Almeria d’un vell conegut com Rubi que arriba com el pitjor visitant de la Lliga (3 empats) però amb uns davanters rapídissims que si connecten i troben espais poden fer molt de mals als gironins, com ja van demostrar al partit de la primera volta a Almeria. Els andalusos arriben amb els dubtes de darrera hora de Rodrygo Ely i Pozo a més a més de Melero, que també arrossega molèsties físiques.