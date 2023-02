«Qui és l’encarregat de triar la música que s’escolta al vestidor del Girona?» No, la pregunta no l'ha feta pas cap periodista sinó una vaileta que ha tingut la sort de compartir aquesta la tarda una estona amb Rodrigo Riquelme i Taty Castellanos l’store de CaixaBank en el marc d’una trobada organitzada per l’entitat per a una dotzena de clients gironins. Humils i propers, els dos jugadors han respost totes les preguntes que els afortunats clients s'han atrevit a fer-los. El dj és Bernardo, per cert.

Durant la jornada, que ha comptat amb Josep Maria González, director territorial Catalunya de CaixaBank com amfitrió, els clients han pogut conèixer algunes interioritats dels jugadors. Ha costat un xic trencar el gel però, després que Riquelme fes broma assegurant que si no hagués estat futbolista hauria volgut ser «actor», la cosa s'ha estovat i la conversa ha fluït. A Castellanos, per la seva banda, li hauria agradat ser «professor d’educació física». L’argentí ha dibuixat un somriure als presents quan ha revelat per què li ha quedat el sobrenom de Taty. «Quan era molt petit i encara no sabia parlar, tenia un tricicle amb una botzina que feia ‘Ta-ti, ta-ti’ i vaig aprendre abans a dir ‘tati’ que pas ‘mama’ o ‘papa’», ha explicat. Tant Riquelme com Castellanos han corroborat que el Girona va «pel bon camí» i l’argentí fins i tot s'ha atrevit a parlar de mirar «a Europa». A Castellanos també li ha caigut al final la pregunta del milió per a tots els argentins. «Messi o Maradona?» El davanter blanc-i-vermell ha confessat una devoció «històrica» per Maradona de qui fins i tot en té «un tatuatge», però alhora ha assegurat que es rendeix a Leo Messi. «És de la meva època i considero que és el millor».