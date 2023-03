El creixement de Santi Bueno a Montilivi no s’atura i tampoc passa desapercebut pels tècnics de la federació uruguaiana de futbol del seu país. Així, després de ser inclòs en la prellista per al Mundial de Qatar a finals de l’any passat, el central del Girona torna a ser un dels jugadors que figuren a la convocatòria prèvia de l’Uruguai per als amistosos contra Japó i Corea de finals de mes. El nou seleccionador charrúa, Marcelo Broli, compta amb Bueno com un dels nous exponents de la nova generació uruguaiana un cop tancada l’etapa gloriosa dels Luis Suárez, Cáceres, Godín o Cavani, que ja no són a a la prellista.

L’Uruguai s’enfrontarà a Japó el dia 24 mentre que, contra Corea del Sud ho farà el dia 28. Bueno no serà l’únic jugador del Girona que tindrà partit aquell cap de setmana en què la Lliga s’atura. Ucraïna té partit contra Anglaterra i Tsygankov té números de ser-hi. Espanya absoluta i la sub21 també juga i homes com Arnau o Riquelme també podrien ser citats.