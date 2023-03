Bernardo no ha volgut aprofundir en la polèmica pel presumpte insult racista que Damián Suárez va etzibar a Reinier, dissabte passat a Getafe. Bernardo ha explicat que ell no era on hauria passat i no sap "si es va dir o no el que es diu". Segons Esport3, Suárez li hauria dit "macaco" a Reinier. "Som tots companys de feina. No sé si es va dir o no, però sempre defensarè que l'esport ha de ser sa, bonic i competitiu, però sa. Tots els professionals hem de condemnar qualsevol cas de racisme. No dic que n'hi hagués, perquè no hi era".

Dissabte passat a Getafe, el mitjapunta del Girona, Reinier Jesús va encendre's després d'una enganxada amb el defensa local Damián Suárez. Sense que l'àrbitre en fes cap cas, Reinier, alterat, va ser contingut pels seus companys mentre assenyalava que l'uruguaià li havia dit quelcom. A les imatges, es veu Suárez, abans de ser canviat, tapant-se la boca amb la mà mentre es dirigeix a Reinier. Ahir, el programa Som Tossuts d'Esport3 va revelar que Damián Suárez li hauria dit «macaco» al brasiler cedit pel Madrid.