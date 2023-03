Tant de bo el Girona només hagués patit la pèrdua dels tres punts, en la visita de l’Atlètic de Madrid a Montilivi. El pitjor de tot, amb una diferència abismal respecte al marcador, per més que Morata fes el gol en el temps de descompte, van ser les lesions d’Oriol Romeu i Aleix Garcia. La parella d’Ulldecona, titularíssims al mig del camp en aquesta aventura dels blanc-i-vermells a l’elit, va demanar el canvi en la segona part. Primer va ser Oriol Romeu, qui es va asseure a terra. Després va caure Aleix Garcia. Entre un i altre, dotze minuts on l’afició gironina se’n feia creus, rumiant de quina manera Míchel se’n sortirà, si els dos futbolistes estiguin trencats.

Sense un diagnòstic clar, les primeres previsions no eren gens optimistes. Pel que fa a sensacions, de fet, eren les pitjors. Tant Romeu com Aleix van demanar el canvi per voluntat pròpia, senyal que no podien continuar de cap de les maneres. I pel rostre seriós dels seus companys i de l’staff tècnic, no era cap broma.

Qui preocupa de veritat és Aleix Garcia. I Míchel, a la sala de premsa, encara va donar un tercer nom: Borja García. «Hem de veure l’evolució d’Oriol i Aleix: Oriol sembla menys important, ha demanat el canvi per una sobrecàrrega. Amb Aleix hem de veure el diagnòstic, els doctors ara són amb ell. I Borja no estava bé del genoll».

Dissabte, a Vallecas, el Girona, que estarà atent als resultats de les proves, haurà de reformular el seu mig del camp amb seguretat.