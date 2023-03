Míchel viu a Montilivi, probablement, el seu millor moment de la seva curta trajectòria com a entrenador. El curs passat va dur el Girona a Primera quan ningú s’ho pensava i, per tarannà i filosofia de joc, ha encaixat a la perfecció a la idea d’entrenador que té el club. Amb 47 anys, viu tot just la seva setena temporada com a entrenador després de les seves etapes a l’Osca i al Rayo, on va començar. De fet, l’escenari d’avui, Vallecas, és l’inici de tot plegat per a un Míchel que és una llegenda al club madrileny. L’ara entrenador del Girona va jugar-hi 17 temporades i s’hi va retirar el 2012. No va sortir del club perquè va continuar-hi com a cap de metodologia del futbol base primer i tècnic del juvenil A després. Al 2017, el primer equip el va reclamar per fer-se càrrec de la banqueta del primer equip i salvar-lo del descens a Segona B. Míchel no va refusar el repte i no només ho va aconseguir sinó que el curs següent (17-18) va pujar el Rayo a Primera. Ja a Primera, els resultats el van condemnar i el club el va destituir a la 28a jornada.

Míchel és història viva del Rayo tot i que des de fa anys segueix un camí diferent. Primer amb l’Osca i ara amb el Girona amb qui, misteris del destí, mai ha estat capaç de derrotar el seu exequip. En quatre partits contra el Rayo, Míchel només hi ha aconseguit empatar un cop i ha estat aquesta temporada amb el Girona a Montilivi (2-2). El curs passat hi va perdre a la Copa també a l’estadi (1-2), mentre que amb l’Osca va signar dues derrotes (2-0 i 0-2). Amb el conjunt aragonès va viure la seva primera, i fins avui, única experiència a Vallecas (0-2) com a visitant en un partit en què va viure sensacions inèdites i d’allò més especials. Avui hi tornarà. Ho farà, això sí, amb el repte de trencar la ratxa i assolir el primer triomf contra el seu Rayo. Mario Hernández El primer fruit del mètode Míchel La baixa per sanció del selvatà Ivan Balliu farà que Mario Hernández, suplent habitual, sigui titular avui al lateral dret. El defensa, de 24 anys, té un curiós honor:el de ser l’únic jugador del Juvenil del Rayo que va dirigir Míchel com a entrenador que ha arribat al primer equip. Després de tancar una etapa al planter de l’Atlètic, Hernández es va incorporar al del Rayo on va ser dirigit per Míchel al Juvenil A la temporada 2016-17. Aquell curs, Míchel va ser reclamat pel primer equip mentre que Hernández va ser cedit al Recreativo de Huelva, Melilla i San Sebastián de los Reyes abans de tornar al Rayo i viure, de titular, l’ascens a Primera Divisió a Montilivi el 2021.