El Rayo falla dos cops un penal que podia haver condemnat del tot el Girona

Se les prometia molt feliç, el Rayo, quan a pocs minuts per arribar al descans, Pablo González Fuertes va assenyalar penal. El primer dels dos llançaments que hi hauria el va xutar Trejo, però la resposta de Gazzaniga va ser impecable: l’argentí va refusar el duríssim llançament del seu compatriota. La sorpresa va saltar quan, mentre els jugadors blanc-i-vermells desprenien eufòria per l’aturada del seu porter i els jugadors locals esperaven per picar un servei de cantonada, des del VAR van avisar al col·legiat asturià que allò s’ho havien de mirar bé. I efectivament, revisant la jugada, es va comprovar a la perfecció que Riquelme s’havia avançat al xut de Trejo, amb la qual cosa el penal s’havia de repetir.