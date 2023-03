El Girona va perdre dilluns contra l’Atlètic de Madrid a Montilivi (0-1) i va veure com la distància amb el descens es reduïa fins als quatre punts. La segona derrota consecutiva no hauria de ser dramàtica per ser contra un dels millors rivals de la Lliga i perquè el marge amb el divuitè continua sent de més d’un partit. Ara bé, l’experiència diu que no s’hi val a badar i que amb 30 punts no se salvarà cap equip aquesta temporada. Hi ha molta feina per fer encara i cal omplir el sarró amb més punts per acostar-se -i segurament, superar- la xifra dels 40 que hauria de donar la salvació. Per a fer-ho, el Girona visita aquesta tarda Vallecas en l’últim partit abans de l’aturada de la competició pels compromisos de seleccions. Tot i la sensació de relativa calma que hi ha a l’entorn, ningú se’n fia ni un pèl i faria bé l’equip de tornar de Madrid amb quelcom de positiu abans de l’aturada per no passar una setmana llarga notant l’alè al clatell de la zona calenta. Per fer-ho, Míchel, que torna a casa, podrà comptar amb Oriol Romeu i Borja García, que no van poder acabar el partit contra l’Atlètic per problemes físics, però s’han recuperat a temps. Per contra, qui no hi serà és Aleix Garcia, que estarà fora de combat durant un mes per una lesió al tendó del bíceps femoral de la cama esquerra. A més a més, continuen de baixa Couto, Yangel Herrera, Callens, Kébé i Roca.

Míchel no té por, diu. De fet, d’ençà que va arribar mai ha fet sensació de tenir-ne;al contrari. L’ambició marca, de moment, la seva trajectòria al club. Els números l’avalen. El tècnic confia ben ple en el seu equip i està convençut qui si ofereix la millor versió és capaç de tornar de Vallecas amb els tres punts. Sense anar més lluny, el Girona ho va fer a Bilbao fa tres setmanes i, contra l’Atlètic de Madrid, va competir fins al final per, com a mínim, sumar un punt. El perill és que el Girona no sigui el Girona. És a dir, que mostri la seva cara més fosca i es vegi l’equip que va perdre sense presentar batalla a Cadis (2-0) o que va fer una primera part deficient en l’últim desplaçament a Getafe (3-2). Un bon resultat avui permetria els gironins recuperar sensacions i una mica de calma durant uns quants dies. Per contra, perdre, depenent dels resultats podria fer que el descens s’acostés a només un punt. Míchel va respirar dimarts quan els metges li van confirmar que els problemes físics de Romeu eren simplement una sobrecàrrega. La baixa d’Aleix Garcia és capital però encara ho hauria estat més quedar-se sense els dos pivots titulars de l’equip. Sense l’ex de l’Eibar, el tècnic rumia qui ha d’acompanyar Romeu. L’opció d’avançar David López i jugar amb un doble pivot rocós sembla un xic massa conservadora d’entrada. Per la seva banda, Ricard Artero potser està massa verd per llançar-lo als lleons i fer-lo titular avui. És per això que gairebé tots els camins duen a Iván Martín. El basc -que va arribar com a extrem- ha jugat més al mig del camp que no pas a la banda. De fet, al tram final de la temporada passada s’hi va consolidar i va ser una peça clau en l’ascens. Així doncs, si l’escollit és el jugador cedit pel Vila-real, poca cosa més sembla que hagi de tocar Míchel a l’onze. L’eix continuarà sent per a Bueno i David López, amb Arnau Martínez i Miguel Gutiérrez als laterals. En atac, Castellanos serà l’home més avançat amb Rodrigo Riquelme, Viktor Tsygankov i Borja García per darrrer. El madrileny, en condicions, pot alternar la posició amb Iván Martín i, si cal, jugar tots dos al costat de Romeu. Mentrestant, el Rayo arriba al partit en una meritòria setena posició tot i haver-se desinflat les cinc darreres jornades, en què encadena tres empats i dues derrotes. A més a més, fa tres partits que no veu porteria. Andoni Iraola tindrà la baixa per sanció del lateral de Caldes de Malavella, Ivan Balliu. El selvatà és l’única baixa del conjunt madrileny en què Raúl de Tomás podria repetir titularitat. L’excentral del Girona, Florian Lejeune, té el lloc assegurat a l’onze, mentre que el lateral esquerre figuerenc Pep Chavarría començarà a la banqueta.