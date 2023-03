El Girona rep demà l'Espanyol a Montilivi (14:00) en un derbi que té una transcendència "especial" segons ha reconegut Míchel aquest migdia. "És un derbi i sempre són partits diferents. A més a més, si guanyem els deixaríem a set punts més l'average. Són més que tres punts", ha assenyalat. El tècnic no podrà comptar amb Yangel Herrera que va notar "males sensacions" la setmana passada en un amistós contra el filial i va frenar. "Esperem que pugui tornar aviat", deia. Callens, Aleix Garcia, Roca i Kébé continuen de baixa mentre que Couto ja està recuperat.

Retorn a la feina

Després de l'aturada l'equip ha entrenat molt bé i tenim moltes ganes de fer un gran partit demà davant la nostra afició després de l'últim partit aquí contra l'Atlètic en què vam fer un molt bon partit però vam perdre. Necessitem guanyar davant seu i espero que tots junts ho puguem fer.

Espanyol

És un equiparro. Té jugadors de molt de nivell. Nosaltres a casa nostra, amb la nostra afició sempre hem fet les coses bé i hem tingut un punt d'agressivitat. Per això espero que l'equip demà doni la millor versió de la nostra capacitat. Ara mateix està per sota quatre punts però és una gran plantilla i segur que serà un partit molt difícil.

Pressió afegida

Sempre volem els tres punts contra qualsevol, a casa o fora. La pressió és la de sempre. És el partit que toca i hem de fer bé les coses. Hem de fer un pas endavant perquè no hem guanyat els darrers partits.

Aturar Darder

Farem el millor equip possible. Esperem que estiguem al màxim nivell. Si som capaços de tenir la pilota i imposar el nostre estil, considero que podem fer que jugadors com Darders estiguin menys còmodes. És el que volem fer. Sabem que tenen homes com Joselu, Puado, Braithwaite, Denis Suárez, Vini Souza són de molt nivell en atac, però hem de mirar de ser capaços de no perdre la possessió en zones perilloses.

Yangel Herrera

Estem preocupats perquè és un jugador diferencial per nosaltres i no ha jugat gaire aquesta temporada. La setmana passada vam jugar un partit contra el filial i no va tenir bones sensacions. És millor anar a poc a poc, perquè necessitem el millor Yangel, no el seu 50%. Al seu nivell fa millor l'equip. Espero que aviat estigui amb el grup.

Números

He vist en algun lloc de dades que parlen de 42 punts per salvar-se. Em preocupa el partit contra l'Espanyol. No ho sé. Fent les coses bé, aconseguirem els nostres objectius, que és el més important. Si l'equip en necessita 45, també som capaços de fer-lo. La meva millor versió són 53. N'estem lluny però encara queden partits i podríem arribar-hi. És el que jo vull.

Derbi

Perquè és un derbi. Un partit que tota l'afició espera de la millor manera i que la competició fa baixada ja. En els últims partits hem d'estar per sobre de la desena posició .És el meu objectiu i per això hem de guanyar. L'Espanyol és a quatre punts i si som capaços de guanyar els deixaríem a set més l'average. Per això és un partit diferent i especial.

Tsygankov

És un jugador diferencial. Ssabíem que si aconseguíem tancar-lo, l'equip creixeria de nivell i és així. És un jugador que zona tres és diferencial en gols i assistències. Tot i això també té una capacitat de treball espectacular. És el tipus de jugador que volíem tenir per fer un pas endavant com a club. Marca diferències.